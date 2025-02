Pamela Franco tuvo una nueva aparición en el programa digital '¿Ahora qué?', conducido por Carloncho y Carlos Vílchez, en donde fue sorprendida al ser consultada por la pedida de mano de Christian Domínguez a Karla Tarazona. La cantante no tuvo problemas al referirse a la reciente reconciliación de su expareja con la conductora de televisión.

Al respecto, Pamela Franco se mostró indiferente ante la posible boda entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. La cantante dejó claro que, en este momento, su enfoque está en su familia y seres queridos. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a muchos fue su actitud conciliadora, ya que expresó sus mejores deseos para el padre de su hija.

Pamela Franco reaccionó a la pedida de mano de Christian Domínguez a Karla Tarazona

Al ser consultada sobre una promesa de matrimonio con su actual pareja, Christian Cueva, la cantante aseguró que aún no estaba en sus planes. Fue en ese momento que Carloncho aprovechó para preguntarle su opinión sobre la pedida de mano que hizo Christian Domínguez a Karla Tarazona en su última entrevista con Kenji Fujimori. “Espero que no te molestes, Pamela, con todo el amor que te tengo, porque si tú dices que no existe (la promesa de matrimonio), te van a ganar porque Karla y Christian se van a casar”, dijo el locutor de radio.

Lejos de mostrarse incómoda, Pamela Franco mostró en todo momento una sonrisa y levantó ambos pulgares en un gesto de aprobación. Cuando le preguntaron si estaba al tanto de las últimas noticias, la intérprete de 'Dile la verdad' se mostró indiferente, afirmando que solo estaba enfocada en lo que le importa. “Bueno, hoy por hoy, lo que hagan otras personas no me interesa, en buena onda. No me importa. Mi vida gira alrededor de la gente que yo amo en este momento y mi familia, eso es lo que más me importa”, sostuvo la cantante.

Pamela Franco le desea lo mejor a Christian Domínguez y Karla Tarazona

Siguiendo con el tema, Carloncho le preguntó a Pamela Franco sobre las declaraciones de Christian Domínguez, quien aseguró que nunca debió separarse de Karla Tarazona, ya que la considera la mujer más importante de su vida. Ante esto, Franco respondió tajante: “Nunca debió separarse, pues”, dijo desatando las risas de los conductores.

A pesar de esto, Pamela Franco enfatizó que ninguno de los dos debería tener arrepentimientos, ya que de su relación nació una hija en común. Finalmente, la exintegrante de Puro Sentimiento se animó a desearle lo mejor a Christian Domínguez en su nueva etapa junto a Karla Tarazona. “Creo que, en general, todos pasamos por momentos. Y en este momento, ellos están enamorados, conviven y eso se aplaude. Que sean felices”, comentó.