Tras las constantes infidelidades de Christian Domínguez, al parecer, Mónica Cabrejos considera que Karla Tarazona no habría tomado la mejor decisión al volver con el cumbiambero, ya que en el pasado le fue infiel. “Los tramposos no cambian”, sentenció.

Christian Domínguez, hace un par de días, le regaló a Karla Tarazona un anillo de compromiso como símbolo de su amor. Durante el podcast de Kenji Fujimori, el cantante se arrodilló ante su pareja y resaltó: “Sería un honor volver a coger tu mano, no solamente como pareja o compañero de vida, porque siempre estaré a tu lado”.

Mónica Cabrejos sobre la pareja

Luego de notar que la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona cada vez se pone más seria, la psicóloga Mónica Cabrejos no dudó en comentar sobre la pareja en una reciente entrevista con el diario Trome. Ante ello, la modelo resaltó que no considera que el cumbiambero haya cambiado realmente y tiene un pasado que lo condena.

“Cambió de ánimos, porque los tramposos no cambian ni descansan, solo mejoran. El pasado no se puede cambiar y, si asumes que no te importa nada, pues para adelante. Ella es la recicladora porque recoge lo que ya botó otra”, sentenció contundentemente.

En esa misma línea, Mónica Cabrejos considera que Karla Tarazona no debe molestarse si otros programas hablan sobre su romance con Christian Domínguez, ya que es algo coyuntural y ambos son del medio: “Su trabajo es opinar sobre la vida de la farándula y, así como ella trabaja, debe saber que otros trabajan igual, haciendo humor de la coyuntura”.

Christian Domínguez le pidió matrimonio a Karla Tarazona

Recordemos que Christian Domínguez, en el podcast de Kenji Fujimori, sorprendió a todos al pedirle matrimonio a Karla Tarazona, después de haber oficializado el romance.

“Para mí, sería un honor volver a coger tu mano, no solamente como pareja o compañero de vida, porque siempre estaré a tu lado, aceptes o no aceptes lo que te voy a pedir o cuál será tu decisión”, expresó muy nervioso. “Te pongo este anillo para tener una respuesta cuando lo puedas pensar”, añadió el cantante mientras le entregaba el anillo de compromiso a su pareja.