En una sorprendente confesión, Flavia Laos admitió que la celebración de cumpleaños que recibió en 2022, durante su relación con Austin Palao, fue idea suya y no de su entonces pareja. La revelación se dio luego de que el periodista argentino Lizardo Ponce contara en un podcast que la influencer tomó el control de la situación para asegurarse de tener un festejo especial en Bali.

El hecho salió a la luz cuando Ponce relató su experiencia al coincidir con Laos en ese viaje. Según explicó, la modelo utilizó el teléfono de su entonces novio para comunicarse con el hotel y coordinar los detalles de la sorpresa. Ante la difusión de esta información, la actriz no tuvo más opción que confirmar lo sucedido y reaccionó con humor a la exposición de su secreto.

Flavia Laos es expuesta por periodista argentino

Lizardo Ponce reveló en un podcast que fue testigo de la manera en que Flavia Laos organizó su propia sorpresa de cumpleaños en 2022, cuando estaba en una relación con Austin Palao. El comunicador explicó que coincidió con la influencer durante un viaje por Asia y que, estando en Bali, observó cómo ella misma se encargó de los preparativos.

"Cuando conozco a Flavia, nos fuimos de viaje con Pandora a Tailandia y luego coincidimos en Bali. Ella festejó su cumpleaños en una casa espectacular, con desayunos divinos, pétalos y muchas sorpresas. Como se acercaba la fecha, ella habló con la gente del hotel y les dijo: 'Va a ser el cumpleaños de mi novia'. Se organizó todo sola", comentó Ponce en la conversación.

Tras esta revelación, la propia Flavia Laos confirmó la historia y explicó que utilizó el celular de Austin Palao para coordinar los detalles del evento con el hotel. La influencer aseguró que no podía esperar a que su entonces pareja tomara la iniciativa, por lo que decidió hacerlo por cuenta propia.

"Chicos, ese era mi secreto. Ya que Lizardo me quemó... Sí, escribí al hotel desde el teléfono de mi ex, diciéndoles que su novia cumplía años y que quería que le organicen tales cosas. Si no me bajan la luna, me la bajo yo", declaró la modelo, dejando claro que su intención era asegurarse de tener una celebración a su gusto.