Magaly Medina no cree que Paolo Guerrero le haya pedido la mano a Ana Paula de una romántica manera. Foto: ATV/Instagram

La semana pasada, Ana Paula Consorte reveló que Paolo Guerrero le solicitó su mano durante su estancia en Brasil. Al narrar los detalles de la propuesta de matrimonio del ‘Depredador’, Magaly Medina expresó su asombro ante la ausencia de romanticismo por parte del futbolista hacia la madre de sus dos hijos.

Luego de que Ana Paula Consorte mencionara que Paolo Guerrero le había pedido la mano, Magaly Medina comentó sobre esta situación y criticó al futbolista por no haber sido más detallista: “¿Cómo le va a pedir la mano en un estacionamiento? Qué falta de romanticismo”.

Magaly Medina y su crítica a Paolo Guerrero

El pasado 14 de febrero, en el programa ‘MQM’, Ana Paula Consorte dio a conocer que Paolo Guerrero ya le había pedido la mano en un estacionamiento, por lo que Magaly Medina, en su último programa, no dudó en criticar al ‘Depredador’ por realizar esta propuesta nada especial.

“Es como decir: ‘ya, pues tanto me estás pidiendo que quieres casarte, ya acá te pido la mano’. ¿Cómo le va a pedir la mano en un estacionamiento? Qué falta de romanticismo. A mí me parece de lo más antirromántico, desconsiderado con una mujer que te ha dado dos hijos, que finalmente te está tolerando y se está aguantando muchas cosas”, detalló la conductora en su programa.

Magaly Medina cuestiona la falta de anillo en la propuesta

Por otro lado, Magaly Medina también cuestionó la falta de anillo de compromiso de Ana Paula Consorte, ya que la modelo no mostró ninguna joyería que le haya dado Paolo Guerrero al dar a conocer la noticia.

“¿Dónde está el anillo? Se arrodilló y ¿qué le dio, una rosquita? Anillo de compromiso nunca lo vimos, no mostró ningún anillo; bueno, debe ser que no vale”, agregó tajantemente. La conductora no dudó en resaltar que la pareja aún carece de madurez en su relación, por lo que les aconsejó enfrentar sus problemas.