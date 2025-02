Magaly Medina no se guardó nada y en pleno programa en vivo le reclamó a Paco Bazán por haber trabajado sin cobrar en el concierto de aniversario de Corazón Serrano. La 'Urraca' quedó atónita al enterarse de que el conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ aceptó aparecer en el escenario del evento sin recibir ni un sol, lo que desato el cuestionamiento en la presentadora.

“Cada persona que fue a su aniversario fue pagada. Tú fuiste el único que fue gratis, no puedo creer que te malbarates de esa manera”, exclamó Magaly, mientras Paco justificaba su decisión. “No ha habido ninguna transacción económica en mi caso. Créeme que, si hubiese cobrado, hubiese cobrado menos que tú”, dijo el exarquero en un intento de bromear sobre el tema.

Magaly confronta a Paco por no cobrarle a los dueños de Corazón Serrano

En la reciente emisión de ‘Magaly TV: la firme’, Magaly Medina tuvo en su set por primera vez a Paco Bazán, tras exponer su ‘vínculo’ con su saliente Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano. Sin embargo, lo que no pudo creer la presentadora de ATV fue que Bazán no haya cobrado nada por toda la publicidad que les hizo durante casi un mes por su ‘novela de amor’.

“¿Cómo es posible que te hayas pasado un mes con ella viviendo esta telenovela por capítulos que la gente se compró, pero no puedo creer que no hayas cobrado ni un sol?”, dijo Magaly de manera seria. Asimismo, añadió que debería ir donde Edwin Guerrero, dueño del grupo, y cobrarles. “Ahora vas y le pasas una factura a los dueños de Corazón Serrano. Tú fuiste el único que lo hizo gratis, no puedo creer que te malbarates de esa manera”, sostuvo.

Magaly Medina también insistió en que su cercanía con Susana Alvarado ayudó a generar interés en el evento y en la agrupación. “Esta novelita ayudó a vender entradas, eso es innegable. Le has dado un mes de publicidad gratuita. ¿Y qué has conseguido?”, le preguntó la ‘Urraca’. Paco respondió con sinceridad y una sonrisa: “Una compañía agradable”. Al escuchar esas palabras, la presentadora miró a su producción sin poder creerlo y lo reprendió: “¿Qué hacemos? No has aprendido nada”.