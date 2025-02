El conductor de televisión y exfutbolista Paco Bazán sigue en el centro de la polémica tras ser vinculado sentimentalmente con la cantante Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano. Las especulaciones crecieron luego de que ambos celebraran juntos el Día de San Valentín, lo que avivó los rumores de un posible romance.

Sin embargo, en la última edición de 'Magaly TV, la firme' emitida el lunes 17 de febrero, Bazán decidió pronunciarse sobre el tema y aclarar su relación con la cantante de cumbia. Además, negó haber recibido dinero por promocionar el concierto de Corazón Serrano, agrupación a la que ha estado ligado recientemente en eventos públicos.

¿Paco Bazán recibió dinero por parte de Corazón Serrano?

Durante la entrevista exclusiva con el programa de Magaly Medina, Paco Bazán fue tajante al responder sobre si hubo un acuerdo con la orquesta. "No ha habido ninguna unión comercial para anunciar el evento, al contrario, más bien al señor Guerrero le voy a pasar la (boleta)... no le he pasado, nada, lo prometo, no he facturado. 30 días he anunciado el evento y ni una caja de chocolates me han dado", afirmó el conductor.

Asimismo, el exarquero insistió en que, por el momento, su vínculo con Susana Alvarado es estrictamente amistoso. "Somos amigos, solamente amigos", aseguró. Además, agregó: "Hay inicios bonitos e inicios que no son tan bonitos. Lo nuestro es una amistad bonita, pues, que tú quieres ponerle en tu tiempo, en el tiempo que la prensa quiere poner una etiqueta. Vayan a nuestro tiempo, tranquilos".

Magaly Medina aprueba relación de Paco Bazán y Susana Alvarado

Por su parte, Magaly Medina analizó la actitud de Paco Bazán y sugirió que hay un evidente interés en Susana Alvarado. "Él la está invitando, la está conociendo, como él dice", mencionó la conductora, insinuando que la relación podría evolucionar en el futuro.

La 'Urraca' también señaló que, si bien aún no se han visto gestos románticos contundentes, la cercanía entre ambos podría indicar algo más que una simple amistad. “De lo contrario, ya le habría mandado unas flores amarillas, de lo contrario ya habría ido a cenar con él mismo el 14 de febrero”, ironizó la presentadora, reforzando la posibilidad de que haya un romance en desarrollo.