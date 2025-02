El conductor deportivo Paco Bazán ha dejado a todos sorprendidos, al confesar los motivos que lo llevaron a deshacerse del hilo rojo junto a la cantante Susana Alvarado, durante un reciente concierto de Corazón Serrano. La situación ha generado una ola de especulaciones y comentarios entre los seguidores de ambos.



Durante el evento, Bazán sorprendió a los asistentes al regalar una flor a Alvarado, lo que provocó que ella se quitara el hilo rojo que llevaba en la muñeca. Este gesto no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tema de conversación. Ante la incertidumbre generada, el conductor decidió aclarar la situación y compartir su versión de los hechos.

¿Por qué Paco Bazán se quitó el hilo rojo?

En la última edición de su programa ‘El deportivo en otra cancha', Paco Bazán abordó el reciente suceso relacionado con Susana Alvarado, quien sorprendió a su audiencia al deshacerse del hilo rojo que había llevado en su muñeca durante varias semanas. Según el conductor deportivo, el hilo cumplió su propósito, lo que justificó su decisión de ya no llevarlo más.

“Creo que nunca entendieron del todo y después se dicen muchas cosas. Nos pusimos de acuerdo con Susana de lanzar los hilos, en una conversación anterior, porque ahí terminaba la función del hilo rojo. (...) Yo quise generar una situación simbólica, donde yo me comprometía a cumplir mi palabra y le entregué un hilo rojo”, mencionó al inicio.

La decisión de ambos de deshacerse del hilo rojo ha causado dudas, por lo que Paco Bazán se ha mostrado dispuesto a explicar el contexto detrás de este gesto.

“En realidad, era suficiente que lo lleve yo, ella lo ha llevado con mucha generosidad, pero solo tenía que llevarlo yo porque ese hilo rojo iba a encontrarse con ella en el concierto. Por eso decidimos sacarnos el hilo, ya había cumplido su cometido. Nosotros consideramos que alguien más los tenga”, añadió al respecto.

¿Por qué Paco Bazán le dio una pulsera de hilo rojo?

Durante su intervención, Paco Bazán reveló un aspecto que nunca había compartido públicamente. Al parecer, no es la primera ocasión en que Susana Alvarado busca la oportunidad de estar a su lado.

“Cuando ella viene acá, hay un contexto para que se entienda, hace meses fue ‘Acceso al corazón’ en el Dibós y nos encontramos en cabina, Susana me invitó a los tres conciertos y yo no llegué a ninguno. Cuando nos encontramos, ella me dijo que era falla y yo me comprometí a ir a este si o si. Cuando Susana vino acá, yo la sorprendí”, concluyó.