El reciente concierto por el 32 aniversario de Corazón Serrano fue un rotundo éxito, el cual reunió a más de 40 mil personas en el Estadio San Marcos el pasado 8 de febrero. Sin embargo, tras el evento, surgieron especulaciones sobre una posible estrategia de marketing basada en la supuesta relación entre Paco Bazán y Susana Alvarado para promocionar el show. Ante ello, Edwin Guerrero, líder de la agrupación, aclaró que el éxito del concierto no estuvo ligado a ninguna campaña mediática.

Edwin Guerrero asegura que no existió marketing de Paco y Susana para el concierto de Corazón Serrano

Tras las especulaciones, Magaly Medina aseguró que la cercanía entre Paco Bazán y Susana Alvarado formó parte de una estrategia de marketing para promocionar el concierto. "El marketing apela a todo este tipo de truquitos, lo han vendido como una telenovela por capítulos", afirmó la periodista, sugiriendo que esta misma táctica se habría empleado en el pasado para generar interés en el evento.

Ante las declaraciones de Magaly Medina, Edwin Guerrero se pronunció el 12 de febrero en una transmisión en vivo de TikTok en el programa 'Faranduleando con Fer', en el que negó rotundamente que la relación entre la cantante y el conductor fuera una estrategia de marketing. "De que haya sido algún tipo de marketing, descártalo totalmente", declaró el líder de Corazón Serrano.

Además, Guerrero enfatizó que el concierto ya tenía un éxito asegurado antes de la aparición de estos rumores. "Nosotros teníamos ya el noventa por ciento de las entradas vendidas cuando ocurrió ese saludo en la radio", agregó, desmintiendo cualquier campaña mediática basada en esta situación.

Sobre los comentarios de Magaly Medina, el músico pidió respeto por la trayectoria de la agrupación. "No falten el respeto a la trayectoria", afirmó tajantemente. Además, expresó su afecto por Susana Alvarado y evitó profundizar en el tema: "El marketing, en todo caso, son tonterías. Pero yo no puedo hablar de Susanita. La quiero mucho como una hermana y no prefiero tocarla ni exponerla".

Paco Bazán se pronuncia sobre supuesta relación con Susana Alvarado

En una entrevista con Radio Nueva Q, Paco Bazán también se refirió al tema y anunció el fin de su vínculo con Susana Alvarado, asegurando que no se volverá a hablar del tema. "A partir de aquí en adelante, no van a tener nada de mí, no van a conseguir nada de mí", declaró el exfutbolista y conductor de televisión.

Bazán también mencionó que el episodio vivido hasta el concierto marcó el cierre de esta historia. "Para mí, la primera temporada (hasta el día del concierto) es el final de la novela. Entonces, a partir de aquí hacia adelante, no hay mucho más que decir", afirmó.