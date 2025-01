La esperada colaboración entre Marisol y Leslie Shaw finalmente se materializó con el lanzamiento del videoclip de su nueva canción, 'Dile que no'. La sorpresa principal fue la participación especial de Pamela López, exesposa del futbolista Christian Cueva, quien destacó por su interpretación y su impactante presencia en el material audiovisual.

Pamela López debuta en videoclip 'Dile que no' junto a Leslie Shaw y Marisol

Desde el inicio del video, Pamela López se roba la atención con una intervención que marca el tono de la canción. En una escena frente a una piscina, la aún esposa de Christian Cueva lanza una frase que se integra directamente en el tema musical: "Amigas, ¿no saben quién vino ayer? (...) Ya tú sabes, ¡y dice que quiere volver!".

Acompañada por Marisol, conocida como 'La faraona de la cumbia', y Leslie Shaw, las tres aparecen disfrutando de un día de verano con trajes de baño y accesorios dorados que resaltan sus figuras.

El videoclip incluye coreografías llenas de carisma y sensualidad, en las que las artistas y Pamela López derrochan energía mientras interpretan la canción. La letra aborda la historia de una infidelidad y el arrepentimiento de un hombre que intenta regresar, solo para ser rechazado con un contundente mensaje.

"¡Dile que no! ¡Fuera de aquí! ¡Dile que no, que no! (...) A la calle, por tramposo, no le creas por mentiroso. ¡Que se vaya con la otra, esa rata a nadie le importa!", resuena en el estribillo de la canción, dejando claro el fuerte mensaje del tema.

Pamela López no solo participa activamente en las coreografías y escenas principales, sino que también aparece en una llamativa secuencia hacia el final del videoclip. En esta escena, se muestra cargando una bolsa de basura donde guarda camisetas y una pelota de fútbol, un gesto que muchos interpretan como una indirecta hacia su expareja, Christian Cueva, conocido en el ámbito deportivo como 'Aladino'.