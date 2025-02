El exfutbolista Jefferson Farfán y la bailarina Xiomy Kanashiro anunciaron el fin de su relación el pasado viernes 7 de febrero, dejando sorprendidos a sus seguidores. Sin embargo, nuevas revelaciones de Rodrigo González, conductor de 'Amor y fuego', han dado un giro inesperado a esta historia.

Según 'Peluchín', fuentes cercanas a la expareja aseguraron que Kanashiro habría estado viviendo en la casa de Farfán desde hace un tiempo, pasando más días allí que en su propia residencia. Esta información ha despertado interrogantes sobre qué pudo haber causado su repentina separación.

¿Qué dijo 'Peluchín' sobre la separación de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro?

Rodrigo González reveló detalles inéditos sobre la relación, asegurando que Xiomy Kanashiro no solo visitaba frecuentemente la casa de Jefferson Farfán, sino que ya estaba establecida en su hogar. "Una fuente me dice: 'Eso de que dijiste que le celebra el cumpleaños en el búnker, con la torta y que estaban todos ahí, no es que él le celebró, sino que él ya vive con ella. Por eso, invitaron a la gente'", declaró el conductor.

También dio sus teorías sobre el posible motivo de la ruptura: "Ella dejó de seguir a Jefferson y él aún la seguía. Ella se arrebató por algo, 'ya no quiero estar contigo' o 'si no pasa esto, yo ya termino contigo'. Jefferson habrá pensado que no era cierto. Ella lo dejó de seguir e hizo el comunicado, pasó el rato y dijo 'ah, ella es así, Ana Paula en potencia, no, yo también'", comentó 'Peluchín'.

Por otro lado, Gigi Mitre sugirió que el problema entre la pareja habría ocurrido en la madrugada. Según la conductora, la exsaliente de Jefferson Farfán podría estar involucrada en la situación. "Para mí, esto tiene que ver con Delany López. Su última declaración en 'Amor y fuego' es lo único extraño que ha sucedido recientemente. Además, ella publicó una foto en la casa de Farfán, lo que nos hace pensar que algo ocurrió ahí en la madrugada", afirmó la conductora.