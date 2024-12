Milena Zárate y Paola Ruiz protagonizaron un inesperado encuentro en 'El Reventonazo de la Chola', cuando ambas coincidieron en el set del programa. La situación empezó con una tensa broma de la 'Cocotera', quien sugirió irse del set tras presentar a la cantante colombiana. Sin embargo, lo que parecía un conflicto terminó en un emotivo abrazo entre las exparejas de Edwin Sierra, como símbolo que no existe enemistad entre ellas.

Este reencuentro, que sorprendió a los televidentes, fue una oportunidad para que ambas aclararan su relación. Milena Zárate expresó que, a pesar de las tensiones del pasado, no guarda rencor hacia Paola Ruiz. Al final, en un gesto de reconciliación, ambas se abrazaron, poniendo fin a cualquier malentendido.

Así fue el encuentro entre Milena Zárate y Paola Ruiz

Este sábado 7 de diciembre, 'El Reventonazo de la Chola' fue escenario de un inesperado encuentro entre Milena Zárate y Paola Ruiz. Todo comenzó cuando, en el sketch 'El Juzgado de la Chola', la 'Cocotera', quien hacía de secretaria, tuvo que presentar a Milena. Acto seguido, Ruiz bromeó con irse del set diciendo: “Cholita, ¿Me puedo ir? Ya terminé”. La reacción de Milena no se hizo esperar y calificó el gesto como una “falta de profesionalismo”.

Ambas, quienes compartieron en el pasado un vínculo sentimental con Edwin Sierra, aprovecharon el momento para hablar directamente. Durante la conversación, Zárate destacó que su único lazo con el cómico es su hija, de 11 años, a quien describió como “lo mejor que me ha pasado en la vida”. Finalmente, por solicitud de Ernesto Pimentel, ambas dejaron de lado las tensiones y terminaron abrazadas, mostrando que no hay enemistad entre ellas.

¿Qué dijo Milena Zárate tras el inesperado encuentro con Paola Ruíz?

En una entrevista posterior para un diario local, Milena Zárate compartió detalles del momento vivido junto a Paola Ruiz. “Hubo tensión, pero fue más como un ‘chonguito’ del momento”, afirmó. Además, dejó claro que no hay enemistad entre ellas: “Aquí nadie le quitó nada a nadie, lo que no fue en tu año no tiene por qué hacerte daño”, añadió.

Sobre el abrazo que selló el reencuentro, Zárate reveló que, aunque inicialmente Ruiz no quiso aceptar el gesto, ella decidió acercarse: “Al final me le acerqué y la abracé, ella correspondió”. Estas palabras reflejan un cierre simbólico al pasado y dejan claro que ambas buscan mantener la cordialidad.