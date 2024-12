La cantante colombiana Milena Zárate sorprendió a los seguidores del podcast 'Puro Floro' al contar una experiencia reciente con su expareja, el conductor radial Edwin Sierra. En una charla con los conductores del programa, Milena relató cómo le escribió a Edwin, esperando que la apoyara en la promoción de un tema musical, pero se encontró con una respuesta que la dejó completamente sorprendida y decepcionada.

¿Cuál fue la respuesta de Edwin Sierra ante el mensaje de Milena Zárate?

En su relato, Milena Zárate explicó que le pidió a Edwin Sierra un favor relacionado con su carrera, confiando en que, como la madre de su hija, recibiría una actitud positiva. Sin embargo, el cómico rechazó su solicitud de manera tajante: "Les voy a contar algo que no les he contado en ningún otro lado: le escribí a Edwin y le dije: ‘He sacado un tema con Handa, apóyame porque, obviamente, soy la madre de su hija’. Y me dijo que no, que él no me podía apoyar porque la radio, a raíz de todo, no quería nada conmigo."

Esta revelación dejó atónitos a los conductores del programa, quienes no esperaban tal reacción de parte de Sierra, considerando la relación pasada y el vínculo que ambos comparten por su hija. "Él le echa la culpa a la radio. Yo, que soy la mamá de su hija, me choteó", comentó Zárate con notable frustración.

Milena Zárate revela cómo es la relación de Edwin Sierra con su hija

A pesar de este incidente, Milena Zárate también aprovechó el espacio para hablar sobre la relación de Edwin con su hija, destacando que, aunque la situación con él no haya sido la mejor, siempre es importante que los hijos sean la prioridad. La cantante expresó que, a pesar de no saber si el interés de Edwin por su hija haya aumentado tras su ruptura con Pilar Gasca, lo importante es que los padres pongan siempre el bienestar de los niños por encima de cualquier otra cosa. "Cuando uno tiene hijos, tu prioridad deben ser ellos", afirmó Zárate.