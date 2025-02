El reciente anuncio de embarazo de Greissy Ortega y Randol Pastor ha generado controversia en la farándula peruana. La pareja, que lleva apenas seis meses de relación, sorprendió al público al confirmar que esperan su primer bebé juntos. Sin embargo, el cuñado del actor Erick Elera es acusado de no cumplir con la pensión alimentaria de su hija.

La expareja de Randol Pastor, Alisson Saldaña, no dudó en calificar de irresponsable al padre de su hija por su actitud, considerando que el actor ya tiene dos hijos y debería cumplir con sus responsabilidades. “Él está bien feliz cantando victoriosamente que va a ser padre por tercera vez, cuando no se hace cargo de ninguno de los dos”, aseguró.

Expareja de Randol Pastor lo acusa de cumplir con sus hijos

Alisson Saldaña se pronunció sobre el anuncio del embarazo y acusó a su expareja de ser un mal padre. Durante una intervención en 'Magaly TV, la firme', Saldaña aseguró que, aunque Randol Pastor cumple con las visitas a su hija, ha sido totalmente irresponsable en el aspecto financiero, ya que no le ha entregado ni un sol de pensión alimentaria desde hace tiempo. "Él ha estado cumpliendo en ver a la bebé, pero con respecto, si hablamos del tema monetario, hasta el día de hoy no se ha dignado a poder pagar o intentar ponerse en línea con respecto al juicio que tenemos", afirmó.

La expareja de Randol Pastor expresó su frustración al ver que él, mientras no se hace responsable de su hija, ahora anuncia con alegría que será padre por tercera vez. "No le da ni un sol, si me parece totalmente irresponsable de su parte que salga a jactarse, he visto que ha dicho que ahora va a trabajar diez veces más. ¿Y cuándo va a trabajar diez veces más por su hija?", cuestionó.

Magaly Medina cuestiona a Greissy y Randol por tener a un bebé

La noticia del embarazo también fue cuestionada por la conductora Magaly Medina, quien no dudó en expresar sus dudas sobre el apresurado anuncio de Greissy Ortega y Randol Pastor, quien afirmó tener trabajo, tanto como músico y modelo, Magaly Medina no se mostró convencida. "No te he visto trabajando solo modelando calzoncillos en Gamarra", aseguró la 'Urraca'.

En ese sentido, la conductora de televisión también le recordó a Randol Pastor que no debería esperar a que un juez de familia le diga lo que tiene que pasar para su hija, haciendo hincapié en la importancia de cumplir con sus obligaciones paternas de manera responsable. “No tienes que esperar a que un juez de familia te diga lo que tienes que pasar a tu hija”, le advirtió.