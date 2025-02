Luego del romántico encuentro entre Paco Bazán y Susana Alvarado, en el último concierto de Corazón Serrano, la periodista Magaly Medina no dudó en comentar sobre este supuesto vínculo en su programa. Al parecer, la periodista considera que la relación sería solo un plan de marketing y duda que se vaya a concretar.

Magaly Medina ha vuelto a ser el centro de la polémica tras comentar sobre el presunto romance entre Paco Bazán y Susana Alvarado. En su programa ‘Magaly TV, la firme’, la conductora cuestionó la veracidad de la relación, insinuando que podría tratarse de una táctica de marketing destinada a impulsar la popularidad de Corazón Serrano.

¿Amor o marketing?

Este lunes 10 de febrero, Magaly Medina aclaró que la supuesta relación entre Paco Bazán y Susana Alvarado le sigue pareciendo marketing. No obstante, la periodista le recomendó a su compañero de canal que no se quede con la cantante.

“¿Quién sabe si esto empezó como una transacción comercial, marketera, pero de repente, en el camino se ha ido dando (el romance)? No sé. De repente ha habido una chispita por ahí. No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Las cosas pueden ir fluyendo también. Después, nadie sabe”, señaló al inicio.

En esa misma línea, Magaly Medina considera que Paco Bazán debería conocer a más personas, desde que decidió ya no recuperar su matrimonio con su esposa.

“No tenemos una bola de cristal, pero lo que sí es cierto es que Paco estuvo mucho tiempo solo, alejado de todas las tentaciones mundanas que puede tener cualquiera en su condición de hombre separado, guapo, mediático. Él estuvo tratando de solo recuperar su familia; cuando ya hizo todo el esfuerzo y eso no pudo ser, él recién ha salido al coqueteo público, pero esta sería la primera chica con la que se le vincula”, añadió al respecto.

El contundente consejo que dio Magaly Medina

Por otro lado, Magaly Medina subrayó la importancia de no conformarse con la primera persona que se conoce, especialmente en el contexto de relaciones que pueden ser consideradas como “un clavo”.

“Yo creo que él todavía tendría que hacer una especie de casting. Porque cuando tú te separas o te divorcias, la primera persona con la que tú te vinculas no necesariamente es con la que te vas a quedar. Yo siempre digo: ‘con los clavos uno nunca se queda’. Son clavos, sirven para pasar el momento, para que la pena sea más llevadera, que el duelo se pueda pasar un poco acompañado, pero eso tarde o temprano tiene un final”, concluyó.