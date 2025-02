El reciente encuentro entre Paco Bazán y Susana Alvarado en el concierto de Corazón Serrano dejó a los fanáticos con grandes expectativas. Durante la presentación del grupo de cumbia, el conductor de televisión subió al escenario con un girasol en la mano mientras la cantante bailaba al ritmo de ‘Bomba Chuchaqui’. La interacción entre ambos no pasó desapercibida, ya que compartieron gestos cómplices que fueron recibidos con entusiasmo por el público.

Sin embargo, aunque la escena generó rumores sobre un posible romance, el presentador aclaró en una entrevista para Vaope.com que no tiene planes de pasar el Día de San Valentín junto a Susana Alvarado. Según explicó, la agenda laboral de la vocalista de Corazón Serrano hace que sea difícil coincidir en una fecha tan especial.

¿Por qué Paco Bazán no pasará San Valentín con Susana Alvarado?

Luego del evento, Paco Bazán conversó con Vaope.com, donde habló sobre su acercamiento con la cantante y despejó las dudas sobre una posible celebración conjunta el 14 de febrero. "Estamos felices, fue maravilloso, qué tal experiencia", expresó el conductor de ATV al recordar el emotivo momento vivido en el escenario.

No obstante, al ser consultado sobre la posibilidad de compartir el Día de los Enamorados con Susana Alvarado, Bazán dejó en claro que no sería posible debido a sus respectivas responsabilidades profesionales. “Ella tiene que trabajar, imagino. ¿Cómo haríamos? Creería que no (hay planes), porque tiene que trabajar, no sé dónde, y yo también”, comentó el presentador, dejando entrever que, aunque existe interés, sus agendas no les permitirán coincidir en esta fecha.

A pesar de esta situación, Paco Bazán pidió paciencia a sus seguidores y dejó abierta la posibilidad de un mayor acercamiento con la cantante en el futuro. “Ya van a ver, recién esto comienza”, afirmó, sugiriendo que esta historia aún podría seguir desarrollándose con el tiempo.