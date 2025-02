En una reciente entrevista, Samahara Lobatón se pronunció sobre la supuesta infidelidad de Bryan Torres, luego de que el cantante fuera tildado como infiel en redes sociales. La influencer, en medio de esta polémica, resaltó que todo estaba bien con su pareja.

Bryan Torres se ha convertido en el foco de atención mediática tras las recientes revelaciones de la tiktoker ‘La Mana’. Esta influencer compartió una serie de mensajes que, según se afirma, el salsero habría intercambiado con una mujer llamada Hellen. En estas conversaciones, se insinúa que el artista pudo haber mantenido encuentros con ella, lo que ha generado especulaciones sobre una posible infidelidad hacia Samahara Lobatón.

Samahara Lobatón sigue firme en su noviazgo

Tras la supuesta filtración de unos mensajes de Bryan Torres con otra mujer, Samahara Lobatón, en entrevista con el diario Trome, aclaró que aún sigue con el cantante, a pesar de los rumores de un supuesto distanciamiento entre ellos.

“Estamos súper bien, súper tranquilos. Realmente, quien debe aclarar esto no soy yo, es él; él es el involucrado, no yo. Pero, como te dije, mi familia está súper bien, estamos estables. La base de la comunicación es lo que a nosotros nos gobierna; la tranquilidad y la paz para mis hijas no están en juego por nadie”, detalló la influencer.

Asimismo, Samahara Lobatón detalló que confía en Bryan Torres, a pesar de lo que se viene especulando sobre una supuesta infidelidad. “No pongo las manos al fuego por nadie, solo por mis hijas, pero sí confío en él. Tenemos muchísima comunicación, estamos hablando 24/7 cuando no está en Lima; tenemos muchísima comunicación”, añadió al respecto.

Samahara Lobatón y su reacción a presunta infidelidad de Bryan Torres. Foto: Instagram

¿Samahara Lobatón cree que los chats filtrados son reales?

Por otro lado, Samahara Lobatón mencionó que esos chats no son importantes, porque incluso no cree que sean reales. “El que debe aclarar esto es él, no yo; no tengo nada que ver con ese tema, pero he visto los chats y no es nada importante para mí ni para él. Si hubiera algo más, ya lo hubiéramos dado a conocer, porque después de tanto trabajo que hemos tenido, ahorita una infidelidad no es algo a lo que apuntamos, sino a seguir creciendo como familia”, finalizó.