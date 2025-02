El escándalo en torno a Bryan Torres continúa creciendo luego de que la influencer Geraldine Vílchez, conocida como 'La Mana', hiciera públicos nuevos mensajes que demostrarían que el cantante intentó concretar un encuentro con otra mujer mientras se encontraba de gira con su orquesta en Europa, en octubre de 2024. Todo esto habría sucedido mientras su pareja, Samahara Lobatón, se encontraba en los últimos meses de embarazo.

Según reveló 'La Mana', una joven identificada en Instagram como Anghelina, de 20 años, se puso en contacto con ella para entregar nuevas pruebas de la presunta infidelidad del cantante. En los chats filtrados, Torres la invitaba a reunirse con él en París y Roma, asegurándole que tenía tiempo libre entre presentaciones.

Bryan Torres le habría sido infiel a Samahara Lobatón

A través de sus redes sociales, 'La Mana' expuso capturas de pantalla donde presuntamente Bryan Torres le escribía insistentemente a Anghelina para coordinar un encuentro mientras se encontraba de gira con su orquesta en Europa. En los mensajes, el cantante detallaba su itinerario y mostraba interés en verla: "Hoy terminamos de tocar aquí y voy para París temprano, luego el domingo Roma y vuelvo el martes. El martes hay que vernos pues (...) Agrégame al WhatsApp", se lee en los chats filtrados.

En conversación con 'La Mana', Anghelina explicó que decidió romper su silencio tras la negativa de Bryan Torres y Samahara Lobatón de aceptar la infidelidad. "Se me hace gracioso que lo nieguen cuando la realidad es otra", expresó la joven, quien además reveló que el cantante habría cambiado su número de celular tras el nacimiento de su hija. "Tenía los de WhatsApp, donde era muy insistente para quedar, pero cambié de iPhone y se me borraron. Igual, él cambió de número luego de que nació su bebé; actualmente, aparece que ya no tiene ese número", sostuvo.