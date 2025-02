El mundo del espectáculo se remeció con la inesperada confirmación de la relación y ruptura entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán. A través de sus redes sociales, la actriz cómica anunció que su breve romance con el exfutbolista llegó a su fin, lo que generó un aluvión de comentarios en redes. Sin embargo, una de las reacciones más llamativas fue la de Magaly Medina, quien no dudó en expresar su opinión sobre la decisión de Xiomy de hacer público el fin de su relación.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' criticó que la actriz haya emitido un comunicado cuando el exseleccionado nunca la presentó oficialmente como su pareja. Con su característico estilo directo, la 'Urraca' lanzó un fuerte mensaje que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

¿Qué dijo Magaly Medina tras el comunicado de Xiomy Kanashiro?

Horas después del comunicado de Xiomy, Magaly Medina se dirigió a sus seguidoras a través de un video en TikTok para compartir un reflexivo mensaje. Con un tono firme, advirtió a las mujeres que, según ella, buscan oficializarse sin ser reconocidas por sus parejas.

"Mujeres del Perú y balnearios, escúchenme, si un hombre no las oficializa, entonces ustedes no estén oficializándose solitas. Hay hombres que hacen eso, les gusta tenerlas ahí escondiditas", sentenció la ‘Urraca’. Además, cuestionó la supuesta necesidad de Xiomy Kanashiro de hacer pública su ruptura: "Si nunca te oficializó, jamás hagas un comunicado diciendo que la relación terminó porque solamente quedas en ridículo".

Finalmente, Magaly Medina instó a las mujeres a no caer en este tipo de situaciones: “Bebitas, por Dios, empodérense, quiéranse un poquito, no sean tontas, esas cosas nos dejan muy mal paradas a las mujeres”. Muchos usuarios insinuaron que el mensaje iba dirigido a Xiomy, y la 'Urraca' reaccionó respondiendo y dando me gusta a los comentarios que mencionaban directamente a la modelo.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro terminan su relación

La mañana del 7 de febrero, Xiomy Kanashiro sorprendió a sus seguidores al compartir un breve mensaje en sus historias de Instagram, donde confirmaba que su relación con Jefferson Farfán había llegado a su fin. "Quiero contarles a todos que he dado por finalizada mi corta relación con Jefferson Farfán. Gracias", escribió la actriz, sin dar mayores detalles sobre las razones de la separación.

Por su parte, el exfutbolista también se pronunció en redes sociales poco después. A través de una historia en Instagram, Farfán aclaró la situación con un mensaje breve: "Confirmo que mi corta relación con la srta. Xiomy Kanashiro ha terminado. Agradeceré respeto, gracias".