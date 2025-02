Los rumores sobre un romance entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán han estado circulando desde hace semanas, pero ahora la propia bailarina ha confirmado lo que muchos sospechaban. En una reciente transmisión en TikTok, la modelo admitió que sí se besó con el exseleccionado peruano en una discoteca, luego de que 'Amor y fuego' anunciara la difusión del video del momento.

Las imágenes captadas el fin de semana muestran a la bailarina y al exfutbolista disfrutando juntos de una salida nocturna. Lo que más llamó la atención fue que en pleno evento se dieron un beso, avivando aún más las especulaciones sobre su relación. Ante la insistencia de sus seguidores, Kanashiro dejó las dudas de lado y confirmó lo sucedido.

Xiomy Kanashiro rompe su silencio sobre su ampay con Jefferson Farfán

Durante una transmisión en vivo en TikTok, donde promocionaba algunas prendas a la venta, los seguidores de Xiomy Kanashiro no tardaron en preguntarle sobre el video emitido por 'Amor y fuego'. Lejos de negarlo, la bailarina dejó claro que el beso fue real y que no tienen intención de dar explicaciones sobre su vida privada. "No es ampay, lo que se ve no se pregunta. Solo que nosotros no tenemos por qué dar explicaciones de nuestra vida privada", respondió la modelo.

Además, reafirmó su postura de mantener los detalles de su vínculo con Jefferson Farfán en reserva. "Sí, amiga, vimos chape, lo que se ve no se pregunta, chicas. ¿Qué más quieren que digamos? Si no queremos decir nada, es porque preferimos mantenerlo en privado. A veces es mejor así. ¿Por qué dar explicaciones si no quieres?", agregó.