Tilsa Lozano, una de las figuras más polémicas en la farándula peruana, ha generado preocupación entre sus seguidores al compartir detalles de su estado de salud. La exmodelo, quien además es una de las participantes confirmadas para la nueva temporada de 'El gran chef famosos', publicó en sus redes sociales imágenes que la muestran recibiendo tratamiento médico, lo que ha desatado dudas sobre su condición y su futuro en el programa.

La 'vengadora' dejó ver que enfrenta una lesión, lo que alarmó a sus fans, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo. Hasta el momento, Tilsa Lozano no ha dado mayores detalles sobre lo sucedido, pero las imágenes han dejado claro que está siguiendo un tratamiento intensivo.

¿Qué lesión sufrió Tilsa Lozano que la llevó a usar un collarín?

Tilsa Lozano compartió en sus redes sociales unas fotografías en las que aparece recibiendo acupuntura con un parche en el cuello, señalando de manera irónica: "Buen momento para lesionarme". Sin embargo, horas después, publicó otra imagen que encendió aún más las alarmas: la modelo apareció con un collarín, acostada en su cama, y escribió: "Todo empeoró, collarín a la vista".

Más tarde, Tilsa subió una nueva publicación donde ya no llevaba el collarín, pero continuaba recibiendo atención médica. Por ahora, Tilsa Lozano no ha explicado la causa de su lesión, pero sus fans esperan que esta situación no comprometa su desempeño en el reality culinario, uno de los más populares de la televisión peruana.

Tilsa Lozano sobre el debut de Pamela López

Recientemente, Pamela López recibió elogios de Tilsa Lozano tras su debut en un espectáculo reciente de la Orquesta Candela, donde demostró su talento en el escenario. La exvengadora destacó que, en el contexto de la maternidad, cualquier esfuerzo es válido cuando se trata de brindar lo mejor a los hijos. En entrevista con el diario Trome, Tilsa Lozano se mostró contenta de que Pamela López haya decidido incursionar en el espectáculo junto a la Orquesta Candela, por lo que no dudó en aconsejarle que continúe facturando todo lo que pueda.

“Yo creo que hay público para todos; algunos solo quedarán como estrellas fugaces y otros se vuelven icónicos, pero público hay para todos. Está bien lo que hace, que aproveche, hay que facturar, sobre todo si hay hijos que alimentar, entonces hay que trabajar mucho”, fue lo que mencionó la exmodelo.