La exmodelo, Tilsa Lozano, no dudó en contestar a las declaraciones de Magaly Medina, quien la calificó de “amante clandestina” en referencia a la relación que mantuvo en el pasado con el exfutbolista Juan Manuel Vargas mientras él estaba casado.

La ahora animadora, con tranquilidad, se refirió a Magaly, asegurando que la polémica conductora de ATV siempre ha usado su plataforma para lanzar comentarios negativos sobre su vida personal.

¿Qué le contestó Tilsa Lozano a Magaly Medina por llamarla ‘clandestina’?

Tilsa Lozano se vistió con plumas y lentejuelas para hacer un gran regreso a los escenarios como madrina de la quinta generación de las vedettes doradas de Rústica. Allí fue abordada por los medios, quienes le preguntaron sobre los recientes comentarios de Magaly Medina, que la llamó “la Clandestina” de Juan ‘Loco’ Vargas.

“Ella siempre tiene comentarios malos, la novedad sería que hable algo bueno de mí. (¿Me dijo amante clandestina?) No la veo, y como no la veo, no tengo nada que decir de ella. Siempre le he deseado lo mejor y a esta edad igual le sigo deseando lo mejor”, indicó Tilsa Lozano de manera fresca.

“No es que la entienda, no me importa. Seguramente algo va a encontrar para rajar ahora y está bien”, compartió la esposa del empresario deportivo, Jackson Mora. Asimismo, reveló que no ha recibido ninguna invitación del equipo de producción de Magaly Medina para ir a su programa nuevamente. “No para qué, no tengo nada que decirle ni nada escucharle”, sentenció.

¿Tilsa Lozano ve amor en la relación de Cueva y Pamela Franco?

Cuando le preguntaron sobre el revuelo generado por el romance entre Pamela Franco y Christian Cueva, Tilsa Lozano no se guardó nada: comentó que en esa relación "nadie se salva" y aseguró que todos los implicados son tal para cual.

“Creo que de ahí no se salva nadie, son todos tal para cual. ¿Si le veo futuro a esa relación? Los que le tienen que ver futuro son ellos. Al final ahí todo se ha hecho un sancochado, uno volvió con la ex, el otro volvió con la otra. Ahí creo que nadie puede señalar a nadie ni nadie puede decir éste me hizo tal cosa. Todos han hecho y deshecho como han querido”, señaló.