La exmodelo Tilsa Lozano fue ampayada el último fin de semana disfrutando de una noche de diversión junto a amigos en el sur de Lima. Entre los presentes se encontraba Miguel Hidalgo, conocido como ‘Miguelón’, su expareja y padre de sus dos hijos, con quien se mostró sonriente y a su lado.

Las imágenes difundidas por el portal Instarándula ha generado polémica en redes sociales, ya que la creadora de ‘Las Vengadoras’ está actualmente casada con el empresario deportivo Jackson Mora, quien no fue visto en el evento realizado en Punta Hermosa.

Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo son vistos juntos

Instarándula mostró videos e imágenes donde se ve a Tilsa Lozano disfrutando alegremente junto a ‘Miguelón’, compartiendo y riendo con amigos en común en una reunión social, sin la compañía de sus hijos. “No sabía que Tilsa y Miguelón eran tan amigos, pero no veo a Jackson Mora”, comentó la usuaria que grabó las imágenes.

Sin embargo, otra cibernauta opinó que no había nada de malo en que ambos se dejaran ver juntos, ya que, por el bien de sus hijos, deben mantener una buena relación. Ante este comentario, ‘Samu’, creador de Instarándula, respondió. “Tampoco le veo lo malo. Lo que sí me sorprende es verlos compartiendo en un restobar con amigos. Una cosa es tener una buena relación de padres y otra verlos juntos en un lugar ajeno al ambiente de niños, esa amistad sí me ha sorprendido", escribió Samuel Suárez.

Tilsa y Miguelón terminaron por presunta infidelidad del empresario

En 2018, Tilsa Lozano vivía un momento importante de su vida tras el nacimiento de su segundo hijo. Sin embargo, su tranquilidad se vio afectada cuando se difundió un video de su entonces pareja, Miguel Hidalgo, en actitudes comprometedoras con otras mujeres en una discoteca, lo que desató rumores de infidelidad. Frente a esto, Tilsa anunció el fin de su relación mediante un comunicado, priorizando el bienestar de sus hijos y resaltando su intención de mantener una relación cordial como padres.

“Queremos hacer de conocimiento público que hemos decidido dar por finalizada nuestra relación sentimental, de la cual nos quedan dos hijos maravillosos”, se leía en el comunicado. Por su parte, ‘Miguelón’ confirmó que fue un error esa muestra de coquetería por parte de él. “Sí, claro, porque es lo que se ve. Es la realidad”, confesó el empresario calificando su comportamiento como un error. Además, señaló que su comportamiento fue inapropiado ya que era consiente que su pareja lo esperaban en la casa.