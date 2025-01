El cantante de cumbia Christian Domínguez protagonizó un tenso momento en vivo luego de que su compañera de conducción, Karla Tarazona, le propusiera someterse a una prueba de polígrafo en televisión nacional. La consulta surgió en el programa 'Préndete', donde ambos conversaban sobre la posibilidad de que Panamericana TV estrene un formato similar a 'El valor de la verdad', espacio donde los invitados debían responder preguntas personales bajo detector de mentiras.

La reacción de Domínguez fue tajante: descartó por completo la idea y mostró su incomodidad ante la insistencia de Tarazona, quien argumentó que la prueba ayudaría a respaldar el supuesto cambio que él ha mencionado en repetidas ocasiones. La conversación rápidamente escaló en tensión, con ambos dejando en claro sus posturas sobre el tema.

Christian Domínguez descarta pasar por la prueba del polígrafo

Durante la reciente emisión de 'Préndete', Karla Tarazona y Christian Domínguez, acompañados de Rocío Miranda en la conducción, debatían sobre los formatos televisivos que exponen la vida privada de los famosos. En ese contexto, Tarazona aprovechó para interrogar a su compañero y expareja sobre su disposición a someterse a un polígrafo para demostrar su cambio personal, luego de los escándalos de infidelidad que han marcado su carrera.

"Hoy por hoy, según tú te estás portando bien y estás yendo a terapia, ¿te sentarías en el polígrafo para ver si es verdad lo que dices?", preguntó la conductora, generando expectativa en el set. Sin embargo, Christian Domínguez respondió de manera contundente, descartando cualquier posibilidad de someterse a la prueba. "¿Para qué? Si tú me quieres creer, bien; y si no, también. O sea, ¿me tengo que sentar en un polígrafo para que me creas? ¡Por favor!", exclamó visiblemente incómodo.

La negativa del cantante sorprendió a Karla Tarazona, quien insistió en que, en su caso, sí aceptaría someterse a la prueba para demostrar su transparencia. "Por supuesto que sí", aseguró con firmeza. Sus palabras dejaron entrever su desconfianza en Domínguez, especialmente debido a su historial de escándalos mediáticos, como el ampay en el “auto rana”, donde fue captado con otra mujer.

Pero Christian Domínguez no dio marcha atrás en su postura y dejó en claro que no le preocupa la opinión pública. "Me importa tres tubérculos lo que la gente opine, solamente me importan las personas que yo quiero. De ahí los demás me importan tres pepinos", sentenció, dando por finalizada la conversación.