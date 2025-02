El reconocido cantante de cumbia Christian Domínguez se convirtió en el centro de una nueva polémica luego de que se viralizaran imágenes de su abrupta salida de un restaurante en Cusco, donde se había preparado una sorpresa para él y Pamela López. Su reacción generó todo tipo de comentarios en redes sociales, con algunos usuarios criticándolo por su aparente descortesía y otros defendiendo su decisión.

Tras el revuelo mediático, el líder de Gran Orquesta Internacional decidió aclarar lo sucedido y reveló que su negativa a recibir la sorpresa no fue un acto de desprecio, sino una medida para evitar verse envuelto en una situación incómoda. Según el cantante, había un trasfondo detrás del evento que tenía como objetivo generar polémica, algo que no estaba dispuesto a permitir. "Quieren hacer de esto, un morbo (...) no lo voy a permitir", indicó.

¿Por qué Christian Domínguez no quiso recibir una sorpresa en Cusco?

El incidente ocurrió tras la participación de Christian Domínguez en la Noche Garcilaso, un evento realizado en Cusco que reunió a varias figuras del entretenimiento. Luego de su presentación, el artista se dirigió al restaurante de su hotel junto a su orquesta, sin imaginar que allí le esperaba una sorpresa organizada por un grupo de emprendedores locales. En un video difundido en redes sociales, se observa cómo el cantante reacciona con incomodidad al enterarse de la sorpresa. Poco después, decide retirarse, dejando a 'La Patrona', quien sostenía un ramo de flores en señal de bienvenida.

No obstante, en una reciente entrevista en el programa 'Préndete', el cantante aclaró su postura y aseguró que la sorpresa tenía un propósito distinto al de simplemente homenajearlo. "Yo encantado de ayudar a la gente que emprende, soy muy cortés con las personas que trabajan, pero una cosa es que me hagan una sorpresa a mí y otra es que intenten usar mi nombre para generar morbo. Cuando escuché los nombres involucrados, entendí que no era un homenaje, sino una estrategia para provocar polémica y hacerse conocidos", afirmó el artista.

Además, Christian Domínguez explicó que no es la primera vez que empresarios y organizadores de eventos intentan vincularlo con figuras polémicas para atraer atención mediática. "Yo encantado me sentaba y veía el baile para mí y para Gran Orquesta, pero no fue así. Al darme cuenta de lo que realmente querían hacer, simplemente agradecí y me retiré de la manera más educada posible. Está mal que incluso lo hayan publicado", agregó el cumbiambero, dejando en claro que no tiene intención de prestarse a este tipo de estrategias.