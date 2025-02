Magaly Medina no se guardó nada y arremetió contra Andrea Llosa por la polémica entrevista que esta última le realizó a Christian Cueva el pasado 27 de enero. En dicha conversación, el futbolista rompió su silencio sobre las denuncias en su contra por agresión física y psicológica contra su aún esposa, Pamela López. Sin embargo, el enfoque de la entrevista generó indignación en redes sociales, donde muchos usuarios acusaron a Llosa de favorecer la versión del jugador y restarle importancia a las graves acusaciones.

Durante el estreno de la nueva temporada de 'Magaly TV, la firme', este lunes 3 de febrero, la 'Urraca' se mostró implacable y lanzó duras críticas contra su colega periodista. Medina calificó la entrevista como una "lavada de cara" para Cueva y cuestionó la falta de rigor en el tratamiento del caso. "Parecía una incondicional más, frente a uno de los más grandes tramposos, mentirosos e infieles que la farándula nos ha dado", criticó la 'Urraca'.

Magaly Medina confronta a Andrea Llosa por entrevista a Christian Cueva

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Magaly Medina dejó en claro su total rechazo a la entrevista que Andrea Llosa le realizó a Christian Cueva. Durante el estreno de la nueva temporada de 'Magaly TV, la firme', la conductora cuestionó duramente el tratamiento que su colega le dio al caso, señalando que la conversación no tuvo un enfoque periodístico riguroso y, en cambio, sirvió para limpiar la imagen del futbolista.

"Hay muchas cosas que me han molestado, por ejemplo, la desinformación y la pérdida de tiempo que fue que alguien, que solamente se muere por hacer un día de buen rating, entreviste a Christian Cueva, cuando no fue una entrevista, ¿no? Esa fue una pasada de mano, una lavada de cara con lejía y todo", indicó Medina Vela.

Además, la periodista recordó que en su programa se han presentado pruebas sobre el presunto maltrato que sufrió López, insinuando que Llosa omitió información relevante en su entrevista y también ironizó sobre la imagen pública de Andrea Llosa como defensora de la familia y de los derechos de las mujeres, asegurando que su postura en esta entrevista contradice su discurso habitual.

"Había que solamente revisar el archivo de mi programa (...) solo quiero darles una de esas preguntas infames que esta pobre muchacha (Andrea Llosa) hizo para regocijo de este hombre (Cueva) que si lo sientas ahí, no puedes tú, porque te venden como 'la defensora de la familia', 'la defensora de la integridad de la familia', 'la mujer más empoderada del Perú'... ¿Dónde, cuándo y cómo? Porque te sientas frente a un hombre agresor y por lo que, además, su esposa Pamela López contó. Eso, del maltrato, hay pruebas fehacientes", sentenció Magaly Medina.

Magaly Medina revela que Christian Cueva iba a estar en su programa

Durante su pronunciamiento, Magaly Medina sorprendió al revelar que Christian Cueva tuvo la intención de presentarse en 'Magaly TV, la firme', pero con ciertas condiciones que la conductora no estuvo dispuesta a aceptar. Según explicó, el futbolista pretendía acordar previamente qué preguntas se le harían en la entrevista, algo que va en contra del estilo frontal y sin censura del programa.

"(Christian) Cueva, por supuesto, quería venir aquí ('Magaly TV, la firme') con condiciones, pero acá con condiciones, no me vienes. Acá no me vas a decir lo que yo te voy a preguntar o no. Pero, además, aceptarle a ese hombre (Cueva) que no ha sido infiel, me parece de una ingenuidad... (por parte de Andrea Llosa)", agregó.