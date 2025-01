Según lo que ha revelado Christian Cueva, aún no procede su divorcio con Pamela López, a pesar de que cada uno ya hace su vida por separado. Asimismo, el futbolista explicó que hace tiempo le pidió a su expareja que conciliaran, pero ella se habría negado a esto.

Cabe señalar que Christian Cueva también confesó que su relación con Pamela López ya atravesaba varios problemas, resaltando que ella era una persona tóxica. “Ella era muy celosa, siempre teníamos esas diferencias, esas discusiones; ella ha sido una persona muy impulsiva”, detalló ‘Aladino’ sobre la madre de sus hijos.

Christian Cueva aún no se divorcia de Pamela López

Este lunes 27 de enero, Christian Cueva ha confirmado que continúa casado con Pamela López, aunque aclara que no tiene intenciones de retomar la relación. El futbolista reveló que, hace un tiempo, solicitó a su expareja llegar a un acuerdo, pero ella no aceptó firmar los documentos necesarios para la conciliación. Esta situación ha mantenido su estado civil sin cambios, a pesar de la separación.

“Sí, efectivamente, sigo casado. Hace tiempo le pedí el divorcio, conciliar en conjunto todo, pero no, no se me da una oportunidad”, detalló en conversación con Andrea Llosa. Cuando Christian Cueva fue consultado sobre si tiene intenciones de separarse definitivamente de Pamela López, él respondió tajantemente: “Por supuesto”.

¿Cómo es su relación con Pamela Franco?

Por otro lado, Christian Cueva se animó a hablar sobre su romance con Pamela Franco, resaltando que ya convive con la cantante y esta vez quiere hacer las cosas bien.

“En octubre ya tuvimos una comunicación más fluida. Antes de eso, eran conversaciones amicales, de ‘¿cómo estás? ¿Qué tal te está yendo?’ (¿Vives con ella?) Sí, vivo con ella (...) Queremos hacer las cosas bien, por eso yo conversé con el papá de su hijita (con Christian Domínguez) y conversamos bien... era así la manera”, especificó el futbolista.