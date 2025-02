Durante una reciente entrevista para el programa ‘Estás en todas’, Pamela Franco sorprendió al hacer revelaciones sobre su relación con Christian Cueva. La cantante fue consultada sobre diversos temas, entre ellos, su cercanía con la familia del futbolista, el conflicto entre Maqui Bravo, madre de Cueva, y Pamela López, aún esposa del jugador, y su faceta como intérprete.

Uno de los momentos más llamativos de la conversación ocurrió cuando se le preguntó sobre la voz de Christian Cueva, quien ha incursionado en la música con temas como 'El cervecero' y 'Nos queremos y qué'. Pamela no dudó en expresar su admiración y reveló que esta fue una de las razones que la conquistó.

Pamela Franco y la razón por la que se enamoró de Christian Cueva

La cantante se mostró emocionada al hablar sobre el talento musical de Christian Cueva, asegurando que su manera de interpretar fue determinante en su relación. "A mí me encanta, esa es una de las cosas que me enamoró, te lo juro. La gente puede decir lo que quiera, pero es algo que tenemos en común, nos gusta la música. A mí me gusta porque pocas personas viven y sienten la música como él. Es por eso que a la gente le gusta, porque interpreta muy bien. Hay cantantes que cantan por cantar y no llegan, y él llega la verdad, y a mí me llegó al corazón", declaró Pamela.

PUEDES VER: Pamela Franco tiene sorpresiva reacción cuando le preguntan si se enamoró de Cueva mientras él estaba con Pamela López

¿Cómo es la relación de Pamela Franco con la madre de Christian Cueva?

Otro tema que generó curiosidad fue la relación entre Pamela Franco y la madre de Christian Cueva, ya que recientemente fueron vistas juntas. Sin embargo, la cantante prefirió no dar mayores detalles al respecto. "Eso también es un poco difícil andar divulgando dada la situación. Creo que lo importante es que haya respeto entre las personas", comentó la artista, sin confirmar ni negar si mantiene un vínculo cercano con su suegra.

Por ahora, Pamela Franco y Christian Cueva siguen disfrutando de su relación, mientras su vida sentimental continúa acaparando la atención del público.