La falta de una promoción sobre un nuevo ‘ampay’ ha generado una ola de especulaciones entre los seguidores del programa ‘Magaly TV, la firme’. Los fanáticos se preguntan si esta ausencia es un indicativo de cambios en la programación o si se trata de una estrategia de marketing por parte del equipo de Magaly Medina.

A diferencia del 2024, Magaly Medina hasta el momento no ha lanzado una promoción de lo que será su programa de este lunes 3 de febrero, lo que ha ocasionado una gran incertidumbre en su audiencia. No se sabe si la periodista compartirá avances de su programa horas antes o si realmente no retornará con algún ‘ampay’.

Usuarios estallan en redes sociales

Desde su lanzamiento, ‘Magaly TV, la firme’ ha sido conocido por sus impactantes revelaciones y ‘ampays’, que han capturado la atención del público. Sin embargo, la reciente falta de anuncios sobre un nuevo contenido para este lunes 3 de febrero, ha ocasionado que los seguidores se muestren preocupados en las redes sociales.

“¿Regresó sin novedad?, ¿osea no hay chimi chimi?”, “No necesita hacer bulla, todos estamos esperándola”, “Seguro va a renunciar en vivo”, “Está molesta por la entrevista a Cueva”, “No tiene ampays”, “Igual todo el mundo está a la expectativa. Mira que no hay ampay igual, estamos inquietos esperándola sí o sí”, fueron algunos de los comentarios que resaltan en Instagram y TikTok.

Comentarios en redes sociales sobre el regreso de Magaly Medina. Foto: TikTok

Algunos usuarios sugieren que esto podría ser una táctica para no ofrecer contenido a otros espacios de entretenimiento, mientras que otros creen que la periodista carece de material relevante para esta ocasión. Sin embargo, hay quienes consideran que podría revelar una primicia impactante en el último momento, ya que no es necesario crear expectativas previas para captar la atención de la audiencia.

Samuel Suárez sobre el regreso de Magaly Medina

Por otro lado, el periodista Samuel Suárez en su plataforma ‘Instarándula’, reaccionó a la preocupación de los usuarios por la falta de promoción de Magaly Medina para su programa, por lo que no dudó en comentar sobre el tema.

“Muchas personas están preguntando en redes por qué, siendo domingo y casi siete de la noche, no hay una promoción como tal para el programa del lunes. Recordemos que el año pasado, cuando se promocionó el ampay de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, esto generó que al día siguiente todos comenzaran a jugar a las adivinanzas y armar contenido en torno a eso. Puede que esté esperando a que otros lancen su promo primero para no regalarles contenido. O incluso podría estar esperando hasta último momento para soltar una bomba”, especuló el periodista.