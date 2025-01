Magaly Medina estaría considerando su salida de ATV tras enterarse de que Jorge Benavides planeaba una parodia sobre su reciente enfrentamiento con Andrea Llosa. Según el comunicador Carlos Orozco, la conductora de espectáculos no estaría conforme con la dirección que ha tomado el canal y estaría analizando su permanencia.

El conflicto entre ambas periodistas se intensificó luego de que Andrea Llosa entrevistara a Christian Cueva, lo que generó el malestar de Magaly Medina al considerar que el futbolista debía aparecer exclusivamente en su programa. Ahora, la posibilidad de que ‘JB en ATV’ haga una parodia de su disputa habría sido la gota que colmó el vaso, poniendo en duda su continuidad en el canal de televisión.

Magaly Medina renunciaría a ATV por parodia de Jorge Benavides

La controversia entre Magaly Medina y Andrea Llosa sigue creciendo, y ahora se suma Jorge Benavides a la polémica. Según el periodista Carlos Orozco, la conductora de espectáculos estaría evaluando seriamente su renuncia a ATV tras enterarse de que ‘JB en ATV’ preparaba un sketch basado en su conflicto con Andrea Llosa.

De acuerdo con Orozco, Magaly Medina no tomó nada bien la idea de que su disputa con Andrea Llosa sea convertida en una parodia y dejó entrever que su permanencia en el canal podría estar en riesgo. “A Magaly no le ha gustado nada eso, no le ha parecido bien, al punto de que habría dicho que tiene contrato hasta este año, pero que, si no la cuidan, se va”, afirmó el comunicador en su programa digital ‘Ouke’.

Además, el avance del programa ‘JB en ATV’, que se emitirá el 1 de febrero, muestra imágenes de la entrevista de Andrea Llosa con Christian Cueva, lo que refuerza la posibilidad de que el sketch se lleve a cabo pese a la incomodidad de Medina. Carlos Orozco y Daniel Marquina también señalaron que Jorge Benavides tiene un carácter fuerte y que, a pesar de la controversia, el sketch podría ser emitido de todas formas.

Magaly Medina mostró su molestia por entrevista de Andrea Llosa a Christian Cueva

El origen de este conflicto radica en la reciente entrevista que Andrea Llosa realizó al futbolista Christian Cueva. Magaly Medina expresó su indignación al considerar que su equipo ya estaba en conversaciones con Cueva para que fuera entrevistado exclusivamente en su programa. En declaraciones para el diario Trome, la popular 'Urraca' calificó la entrevista como “fuera de lugar” y cuestionó que ATV permitiera que otro programa abordara un tema que, según ella, pertenece al mundo del espectáculo. “Era un personaje mío, veníamos negociando con él, y si a ti te llamaron al Instagram y Cueva te escribió, tú le dices: Magaly es la que se encarga de espectáculos”, expresó con evidente molestia.

Además, la conductora deslizó la posibilidad de abandonar ATV en 2026, argumentando que este tipo de decisiones por parte del canal representaban una falta de respeto hacia su trabajo. “Esta falta de respeto del canal me ha parecido tan grande que, lógicamente, este año voy a cumplir mi contrato porque ya lo firmé antes de irme de vacaciones, pero el próximo año no lo sé. La verdad, estoy muy molesta y fastidiada”, declaró.

Medina también insinuó que ATV estaría favoreciendo a Andrea Llosa, a pesar de que, según sus palabras, su compañera habría perdido relevancia en la televisión. “ATV siempre ha sido mi casa, pero parece que hay gente en el canal que quiere mantener a Andrea, cuando es un talento que ya perdió su talento”, mencionó la conductora de espectáculos.