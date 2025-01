Magaly Medina se encuentra sumamente indignada con Andrea Llosa y le lanzó fuertes calificativos. La ‘urraca’ había revelado que la conductora de ‘Andrea’ le quitó la entrevista a Christian Cueva, que su equipo de producción venía negociando con el futbolista. “Él lo dijo públicamente: ‘Madrina, ¿cuándo voy a tu programa?’”, contó en un inicio la conductora de ‘Magaly TV: la firme’ al diario Trome. Asimismo, Medina expresó su incomodidad con ATV por permitir “esta falta de respeto” hacia su persona y evaluará si continuará o no en 2026.

La esposa de Alfredo Zambrano señaló también que le parece inaudito que Llosa haya entrevistado a Cueva para “hacer el papelón de su vida al limpiarle la cara al futbolista”, quien fue captado en video agrediendo a su todavía esposa, Pamela López. “Quiso limpiarle y lavarle la cara y conseguir el rating a como dé lugar, sacrificando la verdadera información”, compartió la presentadora con el medio mencionado.

¿Qué le dijo Magaly Medina a Andrea Llosa?

En primer lugar, Magaly Medina se sinceró al revelar que no vio la entrevista completa de Andrea Llosa a Christian Cueva y solo vio las recomendaciones de TikTok, lo cual calificó como suficiente para considerarlo un chiste. “La supuesta mujer empoderada, porque ella es la defensora de los niños, las mujeres y la familia, teniendo al más mentiroso de los mentirosos, al más infiel y al más alcohólico de los jugadores de fútbol, ella le creyó todo. ¿Te imaginas a Cueva sentado frente a mí y que yo le crea? No, pues, o pecó de ingenua o está totalmente desinformada”, le aseguró Magaly a Trome.

Asimismo, continuó con su característica lengua afilada contra Llosa, recomendándole que debía informarse mejor. “Quiso ser la ‘amiguis de Cueva’. Debió buscar el archivo de mi programa y ahí está todo lo que Pamela López contó y presentó. Ahora resulta que el hombre es el más santo entre los santos, qué papelón el de Andrea, ¿para eso me quita las entrevistas? ¡por favor! Qué lástima me dio”, indicó muy ofuscada la ‘urraca’ al medio en mención.

“Zapatero a tus zapatos, vete con tu ADN. Era un personaje mío, veníamos negociando con él y si a ti te llamaron al Instagram y Cueva te escribió, tú le dices: Magaly es la que se encarga de espectáculos, si ella no quiere entrevistarte, yo te entrevisto”, sentenció Medina, refiriéndose a que Llosa, en su programa, trata más los temas de personas que no reconocen a sus hijos y que se solucionan con la prueba de ADN.

Magaly Medina arremetió contra Andrea Llosa. Foto: Instagram.

Magaly advierte a ATV

Por otra parte, Magaly Medina mostró que está sumamente molesta con Andrea Llosa, al punto de asegurar que ella quiere quedarse con su programa, y advirtió a ATV que pensará bien si continuará en 2026.

“Parece que lo que quiere es quedarse con mi programa en algún momento. Te digo que esta falta de respeto del canal me ha parecido tan grande que, lógicamente, este año voy a cumplir mi contrato porque ya lo firmé antes de irme de vacaciones, pero el próximo año no lo sé. La verdad estoy muy molesta y fastidiada, porque hay algo que no tolero es la falta de respeto y desconsideración. ATV siempre ha sido mi casa, pero parece que hay gente en el canal que quiere mantener a Andrea, cuando es un talento que ya perdió su talento”, aseguró al diario Trome.