Andrea Llosa entrevistó en exclusiva a Christian Cueva el pasado lunes 27 de enero, como parte del debut de la séptima temporada de su programa ‘Andrea’, que se emite por ATV. Las respuestas del futbolista sobre su relación con Pamela López, de las cuales habló por primera vez en televisión nacional, generaron diversos titulares en las redes sociales.

Incluso, las críticas de Magaly Medina hacia su colega no se hicieron esperar. La polémica ‘urraca’ reveló que ellos iban a entrevistar a Cueva primero, pero que no aceptaron sus condiciones, algo que Andrea Llosa sí lo hizo. “Está desesperada por revivir un espacio que, para mí, está muerto hace tiempo. Que no se meta con lo que es mío, ella no sabe nada de Cueva, ni siquiera tiene una postura como mujer”, le dijo Medina a Infobae muy molesta. Asimismo, aseguró que Llosa no mostró una actitud firme ante los antecedentes del futbolista. “Fue la entrevista de una incondicional”, sentenció.

Andrea Llosa olvida las críticas y presume su rating alcanzando en redes sociales

Andrea Llosa decidió no responderle a Magaly Medina por sus críticas, pero lo que sí hizo fue presumir el rating que obtuvo su programa en las redes sociales a raíz de la entrevista a Christian Cueva. “Lo logramos juntos. Seguimos creciendo gracias a ustedes. En nuestras transmisiones logramos más de 1.5 millones de visualizaciones en Facebook y YouTube, y nuestras redes sociales explotaron, alcanzando más de 10 millones de visualizaciones en reels de TikTok e Instagram”, dijo la comunicadora en un video en Instagram.

Sin embargo, lo que sí contestó la presentadora de 48 años fueron las fuertes críticas que le hicieron los usuarios en las redes tras la entrevista al futbolista del Cienciano. Aseguran que fue muy "tibia" con el futbolista. “Yo sé que, a ver, como todo en la vida, además yo ya estoy años en este mundo de la tele, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra y lo respeto porque es parte de. No todos tenemos que pensar igual. Pero igual quería mandarles un beso grande porque por la preferencia estamos muy contentos. Un beso”, dijo en una transmisión en vivo a través de su Instagram oficial.

Andrea Llosa también festejó que el Instagram oficial de su programa 'Andrea' haya alcanzado los 10.000 seguidores. Foto: Instagram.

¿Qué rating obtuvo Andrea Llosa tras la entrevista a Christian Cueva en la TV?

El 27 de enero, el programa ‘Andrea’ de ATV, conducido por Andrea Llosa, alcanzó los 9.7 de rating, posicionándose en el cuarto lugar entre los más vistos y superando a grandes producciones de Latina Televisión como ‘El Gran Chef Famosos’ y ‘Pobre Novio’. Los tres primeros lugares que vencieron a la entrevista de Christian Cueva fueron ‘Esto es Guerra’, ‘Los Milagros de la Rosa Perú’ y ‘Nina de Azúcar’, todas de América Televisión, dejando en claro la feroz competencia en la franja horaria.