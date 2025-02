Marina Gold, conocida actriz de cine para adultos e influencer, sorprendió en una reciente entrevista al compartir una experiencia personal con un futbolista de la selección peruana. Durante su participación en el programa radial 'Contra el tráfico', conducido por Ricardo Rondón, Gold relató que recibe numerosos mensajes a diario, tanto de fanáticos como de personajes del ámbito empresarial y famoso. Sin embargo, no todos los mensajes son bien recibidos, especialmente si provienen de figuras públicas a las que no les tiene confianza.

La actriz explicó que, aunque no le falta atención de parte de seguidores y celebridades, tiene sus reservas a la hora de interactuar con personajes conocidos. Según su testimonio, uno de los mensajes que recibió fue de un futbolista que forma parte de la selección nacional de Perú. A pesar de la curiosidad que podría generar tal mensaje, Marina Gold decidió no responder.

¿Quién fue el futbolista peruano que le escribió a Marina Gold?

Al ser interrogada sobre la identidad del futbolista que le escribió, Marina Gold se mostró reacia a revelar el nombre. Aunque confirmó que el jugador pertenece a la selección peruana, se mantuvo firme en su decisión de no dar más detalles. "Sí, sí me ha escrito, pero no le he contestado. Es del Perú, es de la Selección. Pero no contesté. Es que me da miedo cuando me escribe algún famoso", explicó la actriz.

El conductor intentó presionar para obtener más información, pero Gold no cedió. "¿Y este futbolista es muy conocido?", preguntó Rondón. "Creo que sí", respondió ella, eludiendo nuevamente el nombre del jugador. La actriz compartió que no es fanática del fútbol y que, en general, no le gusta interactuar con figuras públicas porque le genera desconfianza: "Me da miedo, siento que es medio turbio", comentó con sinceridad.

Marina Gold también destacó que prefiere mantenerse alejada de las controversias y evitar cualquier tipo de vinculación con famosos. "Voy a armar mi equipo de fútbol", bromeó, dejando en claro que no está interesada en involucrarse con jugadores de fútbol, pese a la atención que pueda recibir.