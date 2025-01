El streamer Cristorata, conocido por su presencia en la plataforma de transmisión Kick, enfrenta un año de suspensión tras un baneo que ha generado controversia en la comunidad. Esta medida ha desatado una ola de reacciones entre creadores de contenido, incluida la actriz de cine para adultos Marina Gold y el también streamer Neutro, quienes usaron sus redes sociales para expresar su postura.

Cristorata recibe apoyo de Marina Gold tras suspensión de Kick

Marina Gold manifestó su indignación a través de un mensaje en sus redes sociales, calificando la situación como injusta. Además de referirse al caso de Cristorata, mencionó a otra creadora de contenido, Diealis, quien también habría enfrentado problemas con la plataforma.

“Me parece tan injusto lo que hacen en Kick Perú, a Diealis le quitan el verificado, ya tiene meses de meses sin facturar. A Cristo lo banearon por un año, ¿a dónde vamos a llegar de verdad? Siento que es muy injusto para ellos”, expresó Gold, visiblemente molesta.

Por su parte, Neutro, otro streamer con una destacada trayectoria en el medio, evitó referirse directamente a Cristorata, pero compartió su empatía con las personas que han atravesado situaciones similares.

“No me importa a quién han baneado, ni celebro el mal de alguien. Sé lo que es ser baneado, estar sin generar 3 o 4 días y no hacer contenido, que la competencia siga avanzando y tú te quedes ahí... no me pone feliz ni nada”, señaló el streamer.

Neutro resaltó las dificultades que enfrentan los creadores cuando son suspendidos, ya que no solo pierden ingresos, sino también visibilidad frente a su audiencia y la oportunidad de seguir creciendo en un entorno competitivo.

Desde su suspensión, Cristorata ha optado por mantenerse al margen de la controversia. Tras el anuncio de su baneo, el streamer publicó una foto en la que se le veía abatido, pero posteriormente eliminó su perfil de redes sociales y archivó todas las publicaciones de su muro.