El 13 de septiembre, Marina Gold, conocida influencer y actriz de cine para adultos, se pronunció respecto a las declaraciones de Francisca Aronsson, quien en una entrevista manifestó su incomodidad por ser relacionada con Gold. Aronsson explicó que, aunque respeta la profesión de Gold, no desea que su imagen se vea afectada. “Es una chica increíble y linda, pero lo que ella hace, que se respeta, no va con mi imagen”, dijo la protagonista de 'Pituca sin lucas'.

Gold, en su canal de streaming, abordó estas declaraciones de manera directa, cuestionando la consistencia en las palabras de Aronsson y destacando el estigma social hacia su profesión. “Ella vive en un estigma, es parte de un estigma, es parte de la gente que discrimina”, afirmó la influencer, subrayando la necesidad de cortesía y respeto mutuo, especialmente en eventos compartidos.

Marina Gold reacciona en su stream a las declaraciones de Francisca Aronsson

El conflicto entre ambas se originó en el cumpleaños del streamer Cristopher Puente Viena, conocido como CristoRata, donde Gold y Aronsson coincidieron por primera vez. Aunque compartieron momentos de aparente cordialidad, no faltaron los comentarios sarcásticos, lo que llevó a especulaciones sobre la autenticidad de su interacción.

"¿Qué preferías, Pecas? ¿Que me presentaran y que te ignorara? Si lo hacía, me iban a funar a mí. Solo fui cortés contigo, agradece eso. Me cayó increíble, y lo digo en pasado, me caíste increíble. Yo hablé bien de ti luego del cumpleaños, fuera de cámaras también. ¿Por qué la Pecas no habla que también llegaron streappers (a la fiesta de cumpleaños)? ¿Cuándo llegaron otras chicas que, quizás, son un poco cuestionables para la sociedad? ¿Ahí si no lo haces, no?”, agregó Marina.

Gold defendió la posibilidad de entablar conversaciones sin que eso implique una relación estrecha. “A ver, ¿simplemente porque has conversado con una persona, ahora tu imagen está relacionada a ella? Es muy raro”, declaró. Además, destacó que la situación fue exacerbada por la discriminación hacia su profesión, llamando a Francisca a reconsiderar sus palabras y la forma en que perpetúan prejuicios sociales.

Marina Gold pide respeto para Francisca Aronsson

A pesar de su firme respuesta, Marina Gold también defendió a Aronsson del odio recibido en redes sociales. “No le tiren hate. No es su culpa, se ha expresado mal. Es chibola, quizás no eligió bien las palabras o quizás está actuando así porque alguien le está diciendo que actúe de esa manera”, expresó.

Gold concluyó su intervención pidiendo que cesen las amenazas hacia Francisca Aronsson y aclarando que no guarda resentimientos. “La estoy defendiendo y dejen de amenazarla, tampoco hay que llegar a ese nivel, gente”, finalizó.