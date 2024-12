El reciente conflicto entre Marina Gold y Francisca Aronsson ha captado la atención de muchos. Todo comenzó cuando Francisca Aronsson, en una entrevista para una radio local, expresó su incomodidad por ser asociada con la actriz de cine para adultos Marina Gold. La exactriz de 'Al fondo hay sitio' destacó su deseo de mantener una imagen pública libre de controversias, lo cual provocó una reacción inmediata de Gold en sus redes sociales.

¿Cuál fue la reacción de Marina Gold ante las declaraciones de Francisca Aronsson?

Tras las palabras de la protagonista de 'Pituca sin lucas', Marina Gold aprovechó sus redes sociales para publicar un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia Francisca. En TikTok, Gold dijo: "Las más 'good vibes' son las más ****, por eso yo siempre soy funable abiertamente". Además, respondió a un comentario que decía: "No me gustó cómo se expresó 'la pecas' en serio, es como si despreciara a Mari, y trató de arreglarla diciendo cosas 'bonitas'", dándole like y respondiendo con emojis llorando. Muchos seguidores de Gold expresaron comentarios de apoyo tras estas declaraciones.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Francisca Aronsson sobre Marina Gold?

En una entrevista a una radio local, Francisca Aronsson explicó que su incomodidad radica en proteger la reputación que ha construido durante su carrera. La actriz, conocida por su trabajo en cine y televisión, enfatizó que, aunque respeta la trayectoria de Marina Gold, no desea que su imagen pública se vea asociada a la industria del cine para adultos.

"Me cae increíble, pero lo que ella hace no va con mi imagen", comentó Aronsson, quien destacó que su carrera profesional está enfocada en un ámbito completamente diferente. A pesar del incidente, Aronsson aseguró que no guarda rencor hacia Gold y que prefiere no profundizar en el tema para evitar generar más polémica.