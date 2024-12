En un particular video compartido en su cuenta de TikTok, Marina Gold explicó por qué ella no cree que el color rojo realmente ayude a las personas a atraer el amor, pues considera que las personas deben actuar más en lugar de confiarse en simples cábalas. “Amiga, date cuenta de lo que dices”, resaltó la actriz de cine para adultos.

A vísperas del 2025, las redes sociales están inundadas de diversas cábalas por Año Nuevo, como usar el color rojo para atraer el amor o vestir de amarillo para la abundancia. Sin embargo, la modelo Marina Gold considera que los colores no influirán en la vida de las personas, ya que son las mismas quienes deben actuar para obtener lo que quieren.

Marina Gold y su mensaje previo a Año Nuevo

Recientemente, en su plataforma de TikTok, Marina Gold compartió un video previo al inicio del 2025, en donde aseguró que, a su parecer, las cábalas por Año Nuevo no sirven. Según lo que destacó la actriz de cine para adultos, el color rojo no es sinónimo de que encontrarás el amor en tu vida, ya que eso solo dependerá de lo que hagas para encontrarlo.

“Es que yo me voy a vestir de rojo porque con el rojo voy a traer un hombre a mi vida. Amiga, date cuenta de lo que dices, por favor. O sea, en vez de pensar en qué color vas a usar, ¿por qué no piensas en qué vas a hacer de diferente este año a todos los años pasados que has estado sola? ¿Por qué ningún hombre se te acerca? Ponte a pensar eso”, cuestionó a todas las personas que confían en las cábalas.

En esa misma línea, Marina Gold invitó a las personas a que piensen en lo que realmente hacen para atraer amor a sus vidas, señalando que la mayoría se olvida de las metas que tiene y espera que mágicamente el amor llegue a sus vidas.

“¿Acaso tú crees que ningún hombre se está acercando porque nunca usaste rojo en Año Nuevo? Por favor (...) ¿por qué nos concentramos tanto en exactamente lo que vamos a hacer el último día del año y luego, el resto del año, nos olvidamos? Nos olvidamos de nuestras metas. Nos olvidamos de todo”, agregó al respecto.

¿Qué más mencionó en su video?

Por otro lado, la modelo Marina Gold incluso señaló que a varias personas no se les cumplen sus metas de Año Nuevo porque no luchan para conseguirlas y deberían actuar.

“Es como que todo lo dejamos en este día y si en este día no hacemos estas cosas, no se nos va a cumplir. ¿Tú sabes a cuánta gente no se le ha cumplido? Todos los comentarios de TikTok son de gente como que: ‘me vestí de rojo el año pasado y nunca llegó el amor’. Obviamente, porque no has hecho nada más por tu vida, simplemente vestirte de rojo en Año Nuevo. Empieza a actuar”, aconsejó a los demás.

Por otro lado, Marina Gold lanzó un consejo a todas las personas que quieren un cambio radical en sus vidas, invitándolos a salir de sus zonas de confort.

Marina Gold no cree en cábalas por Año Nuevo. Foto: TikTok

“Si tú quieres que tu vida sea diferente el año que viene, tú tienes que ser diferente. Tienes que salir de tu zona de confort, tienes que salir de esta cuadrícula en la que has estado viviendo toda tu vida. Si no, vas a seguir igual y luego, el año que viene, te vas a quejar”, finalizó en su clip de TikTok.