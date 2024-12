En los últimos días, la controversia entre Marina Gold y Francisca Aronsson ha acaparado titulares y generado una ola de comentarios en redes sociales. Todo comenzó cuando la popular 'Pecas' confesó durante una entrevista que se sintió incómoda al compartir espacio con la actriz peruana de cine para adultos en el reciente cumpleaños del conocido streamer Cristorata. Estas declaraciones no tardaron en desatar una serie de reacciones, incluyendo una contundente respuesta por parte de Marina, quien dejó claro que su relación con Francisca está lejos de ser amistosa.

Ante esta polémica, Marina no se quedó callada y, en una entrevista exclusiva con La República, envió un mensaje directo y sin filtros dirigido a Aronsson. En sus palabras, Gold expresó que no tiene intención de interactuar con la actriz en el futuro, reforzando la tensión entre ambas figuras públicas. "Ya me demostró que por tan solo saludarla, ella lo ve como algo malo. Tampoco quiero ser su amiga", indicó la actriz de cine para adultos.

El duro comentario de Marina Gold a Francisca Aronsson

Durante la entrevista, Marina Gold no escatimó en palabras para dejar clara su postura frente a la polémica con Francisca Aronsson. Al ser consultada sobre si estaría dispuesta a limar asperezas con la joven actriz, Marina respondió con contundencia: "No la saludo, porque ya me demostró que tan solo por saludarla, ella ya lo ve como algo malo, entonces yo prefiero que si una persona no quiere acercarse a mí ni para un saludo, pues mejor yo también me alejo. Tampoco me voy a prestar a (...) imagínate, le doy la mano y me ignora. Para eso, mejor la ignoro yo antes."

Asimismo, indicó que le sorprendieron las declaraciones de Francisca Aronsson, ya que no concordaban con lo que, según Marina Gold, había pasado en la fiesta de Cristorata. A raíz de esto, Gold señaló que prefiere mantener su distancia con la exactriz de 'Al fondo hay sitio'. "Yo ya sentí que ella tiene un poco, quizá de rechazo hacia mí, que está bien porque por su carrera ella no tiene que relacionarse conmigo, con gente que le pueda 'manchar'", agregó la reconocida actriz de cine para adultos.