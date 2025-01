Durante la última edición de ‘El deportivo en otra cancha’, Paco Bazán tuvo como invitados a Susan Ochoa y Jayro Tafur, quienes le consultaron sobre su relación con Susana Alvarado. Sin embargo, el conductor de televisión prefirió mantener su vida sentimental en privado, tras su complicada separación con su exesposa.

Después de que Paco Bazán fuera visto en un conocido bar, en una romántica cita con Susana Alvarado hace unos días, han surgido más rumores de un aparente romance entre ellos. Hasta el momento, ninguno de ellos ha confirmado una relación sentimental, pero se sabe que sí se están conociendo y hay una química innegable entre ambos.

¿Cómo fue la primera cita?

En su último programa, Paco Bazán fue nuevamente cuestionado por su vínculo con Susana Alvarado, luego de que Susan Ochoa y Jayro Tafur le consultaran lo que pasa realmente con la cantante de Corazón Serrano. “¿Qué tal la primera cita?”, le cuestionaron al presentador de ATV.

Sin embargo, con un notable nerviosismo y cierta incomodidad, Paco Bazán respondió brevemente: “Fue una reunión muy agradable”. Dicha respuesta fue lo único que mencionó sobre su cita con Susana Alvarado sin brindar mayor detalle.

Paco Bazán se pronuncia sobre su vínculo con Susana Alvarado. Foto: difusión

Cabe señalar que Susan Ochoa aún tenía dudas sobre lo que pasa entre Paco Bazán y Susana Alvarado, por lo que le consultó si estaba enamorado de la joven cantante o solo se trataba de un romance ‘armado’ para atraer audiencia. “Dinos la verdad, ¿la tienes tatuada en tu corazón?”, le cuestionó. Esta pregunta tomó por sorpresa al presentador, quien esquivó su respuesta con una broma: “Tengo como ocho tatuajes”.

Prefiere mantener su relación en privado

Ante la constante insistencia de sus invitados, Paco Bazán decidió aclarar que ya no continuará respondiendo más consultas sobre su vida sentimental, por lo que manejará con discreción lo que pase en el futuro con la cantante.

“Somos dos personas solteras. Tengo 14 años en este negocio y jamás he abierto las puertas de mi corazón. Nunca he contado mi historia personal. En estos últimos años, tuve licencia en este humilde show y conté un poco de mi vida privada. Pero aprendí la lección: cuando uno abre una puerta, permite que mucha gente que uno no quiere que ingrese lo haga. Entonces, lo que puedo decir es que a las pruebas me remito, ni pi, ni ja. ¡Sigamos disfrutando!”, concluyó el presentador.