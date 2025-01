Este domingo 26 de enero, Christian Cueva sorprendió a todos al publicar un emotivo mensaje a sus padres, previo a su esperada entrevista con Andrea Llosa. El futbolista no dudó en pedirle perdón a sus progenitores, luego de todo el escándalo mediático por su separación con Pamela López.

Luego que se difundieran avances de la entrevista que Christian Cueva, decidió realizar para el programa de Andrea Llosa, el jugador se pronunció en sus redes sociales y compartió una romántica fotografía con Pamela Franco. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la emotiva publicación que subió dedicada a sus padres, en donde no dudó en disculparse tras toda la polémica por su separación con Pamela López.

¿Qué publicó Christian Cueva?

Falta solo un día para que se comparta la entrevista que Andrea Llosa le hizo a Christian Cueva, siendo la primera vez que el futbolista rompe su silencio luego de la mediática separación con Pamela López, la madre de sus hijos.

A pesar que Christian Cueva ahora se luce con Pamela Franco, su polémica con Pamela López aún sigue latente, ya que el futbolista aún enfrenta una denuncia que le interpuso su expareja, donde lo acusaron de violencia física y psicológica. Es por ello que el jugador luego de meses manteniéndose al margen, decidió salir al frente para contar su versión.

Este domingo 26 de enero, Christian Cueva aprovechó para compartir una emotiva publicación dedicada a sus padres, acompañándolo de fotografías de su infancia.

“Papá, mamá, hermanos, paso por acá para agradecerles por tanto amor que me dieron y me dan. Pedirles disculpas por muchas cosas que les hice pasar y sentir a lo largo de mi vida, nunca es tarde para decirles lo mucho que los amo, cuánto me gustaría retroceder por un momento el tiempo, volver a mi infancia donde fui muy feliz con lo poco o mucho que pudiéramos tener, pero con un amor infinito y sincero como el de ustedes”, menciona al inicio.

Christian Cueva y su emotiva publicación en redes sociales a sus padres. Foto: Instagram

En esa misma línea, Christian Cueva culminó volviendo a pedirles perdón por todo lo que hizo en el pasado: “Perdón por todo, los amo con toda mi alma, papá, mamá, en especial a ustedes, perdón mil veces perdón”.

El nuevo adelanto de la entrevista de Christian Cueva

Luego de varios meses en silencio, finalmente Christian Cueva contará todo lo que vivió con Pamela López, enfocándose en los escándalos de infidelidad y la grave denuncia que enfrenta, después que su expareja lo acusara de violencia física y psicológica.

En un nuevo adelanto del programa de Andrea Llosa, compartido este fin de semana, se logra observar que Christian Cueva responde algunas preguntas. Sin embargo, el futbolista también abordará las acusaciones de agresión física que interpuso Pamela López meses atrás.

“Lo que hoy yo quiero es reparar es mucho dolor, es por mis hijos. Mucha gente me señala, me juzga”, es lo que señala ‘Aladino’ en el nuevo adelanto que presentaron, de lo que será la entrevista con Andrea Llosa y que se emitirá este lunes 27 de enero.