El futbolista Christian Cueva rompió su silencio en una entrevista exclusiva con Andrea Llosa, para dar detalles sobre la polémica separación con su aún esposa Pamela López, las denuncias de violencia y el daño que ocasionaron en sus tres hijos los constantes enfrentamientos con la empresaria trujillana. En un emotivo momento, el jugador de Cienciano no pudo contener las lágrimas al referirse al dolor que ha causado esta situación en su familia.

Durante la entrevista, Cueva expresó su deseo de reparar el daño y proteger a sus hijos, quienes fueron los perjudicados tras la crisis familiar. También habló sobre las constantes críticas que ha recibido debido a las denuncias y conflictos con Pamela López, e incluso mencionó al nuevo interés sentimental de la empresaria.

Christian Cueva rompe en llanto por sus hijos

Christian Cueva, conocido por su perfil mediático, ofreció su primera entrevista exclusiva tras el escándalo que envolvió su separación de Pamela López, madre de sus tres hijos. En un adelanto de la nueva temporada del programa 'Andrea', que se estrena el 27 de enero, el futbolista no pudo evitar derramar lágrimas mientras hablaba sobre el sufrimiento de sus hijos, quienes han sido gravemente afectados por la exposición pública de la crisis familiar.

"Uno lo que más protege es a sus hijos y esa culpa, Christian, a veces uno la carga", le dijo Andrea Llosa, la conductora del programa, en un momento conmovedor. La declaración tocó una fibra sensible en Cueva, quien, visiblemente afectado por la situación, expresó: "Lo que hoy yo quiero es reparar mucho dolor, desde mis hijos. Mucha gente me señala, me juzga". El futbolista lamentó profundamente el impacto que su comportamiento ha tenido en su familia, sobre todo en sus hijos pequeños, quienes no están exentos de los efectos del escándalo mediático.

Las acusaciones de Pamela López: violencia familiar y maltrato psicológico

La denuncia de Pamela López contra Christian Cueva por presunta violencia familiar y maltrato psicológico ha sido un tema de gran controversia en los medios peruanos. La influencer trujillana presentó su denuncia ante las autoridades, detallando supuestos episodios de agresión física, abuso emocional y desatención por parte del futbolista durante su matrimonio de diez años. Según su testimonio, la relación con el futbolista estuvo marcada por dificultades graves que incluyeron infidelidades, maltrato y una crisis que finalmente culminó en la separación.

Las denuncias de la empresaria trujillana no solo generaron revuelo mediático, sino que también expusieron una faceta desconocida de la vida del deportista, quien en el pasado era visto principalmente por sus logros deportivos. El testimonio de Pamela López pintó una imagen de un matrimonio marcado por la tensión y el sufrimiento, lo que ha provocado un gran alboroto en la opinión pública.