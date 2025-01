Magaly Medina ha vuelto a ser el centro de atención tras compartir una frase en sus redes sociales que generó especulaciones sobre una posible indirecta dirigida a Andrea Llosa. La publicación de Magaly se produjo poco después de que Andrea anunciara al futbolista Christian Cueva como el primer invitado en la séptima temporada de su programa 'Andrea'.

Magaly Medina habría lanzado fuerte indirecta a Andrea Llosa por entrevista Christian Cueva

El anuncio de Andrea Llosa sorprendió a sus seguidores cuando, a través de un video promocional, reveló que Christian Cueva sería el primer invitado de su nuevo ciclo televisivo. La periodista adelantó que la entrevista sería extensa y abordaría temas personales y delicados sobre la vida del futbolista, quien ha estado en el ojo público por diversas controversias. "Todos tenemos una historia que contar", expresó Andrea en el adelanto.

Las imágenes del promocional mostraban a un Christian Cueva vulnerable, quien prometió ser sincero y abrirse sobre los momentos difíciles de su vida. El video logró captar la atención de los seguidores de Andrea, quienes aguardaban con expectativa la nueva temporada de su programa.

Sin embargo, el foco de atención dio un giro cuando, poco después del anuncio de Andrea, Magaly Medina compartió en sus redes sociales un video con una frase que ya había pronunciado en su programa. "No me compares, yo no soy sapo de tu misma acequia", dijo Magaly en el video, una declaración que, aunque no mencionaba nombres, desató rumores y especulaciones entre sus seguidores.

La frase de Magaly fue interpretada por muchos como una reacción a la elección de Andrea Llosa de entrevistar a Christian Cueva, especialmente considerando que este tipo de entrevistas, que abordan aspectos personales y controversiales de figuras públicas, ha sido un terreno que tradicionalmente ha sido territorio de Magaly en su programa 'Magaly TV, la firme'.