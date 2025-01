Giacomo Bocchio, uno de los chefs más populares de la televisión peruana, dio un gran paso en su vida personal al casarse con Brenda Dávila el sábado 25 de enero de 2025. La ceremonia civil se llevó a cabo en el Centro Español de Jesús María y estuvo rodeada de un ambiente íntimo y familiar. Bocchio, conocido por su destreza culinaria en ‘El gran chef famosos’, compartió su felicidad con amigos cercanos y familiares, entre los cuales se destacaron varias figuras del popular programa de cocina.

A pesar de que la boda fue un evento privado, no faltaron las imágenes y videos en redes sociales que mostraron la emoción y alegría de los novios. Sin embargo, uno de los nombres que generó expectativa fue el de Javier Masías, quien comparte con Bocchio la experiencia de ser jurado en ‘El gran chef famosos’. A continuación, te contamos quiénes estuvieron presentes en la íntima celebración.

¿Quiénes asistieron a la boda de Giacomo Bocchio y Brenda Dávila?

El 25 de enero, la boda de Giacomo Bocchio y Brenda Dávila fue un evento lleno de emoción. A la ceremonia asistieron varias personalidades del programa ‘El gran chef famosos’, quienes acompañaron al chef en este momento tan especial. Entre los invitados destacados estuvieron Ricardo Rondón, Nelly Rossinelli, Leslie Stewart, Mauricio Mesones, quien también brindó una emotiva presentación musical para los novios, y la chef Patty Chong, quien tuvo el honor de ser madrina de la boda.

El chef llegó al evento acompañado de su madre, luciendo una camisa blanca y pantalón beige. Por su parte, la novia deslumbró a todos con un vestido blanco sencillo que reflejaba su estilo elegante y natural. Aunque la boda se mantuvo en un entorno privado, las redes sociales fueron el lugar donde los asistentes compartieron fotos, dejando ver la felicidad de la pareja y el cálido ambiente de la celebración.

Integrantes de 'El gran chef famosos' que asistieron a la boda de Giacomo Bocchio. Foto: Composición LR/Instagram

La tensa relación entre Giacomo Bocchio y Javier Masías

A pesar de haber compartido grabaciones durante casi dos años en ‘El gran chef famosos’, la relación entre Giacomo Bocchio y Javier Masías nunca fue más allá de lo profesional. En una pasada entrevista con Infobae Perú, Masías confesó que con Bocchio solo existía un vínculo laboral, aclarando que no mantenía una amistad cercana con él.

“Nosotros somos colegas de trabajo. Pasamos mucho tiempo juntos todos. Tengo pocos amigos de trabajo en mis más de 20 años de trayectoria, diría que solo tengo cuatro amigos en total de todos los trabajos que he tenido. En realidad, soy súper selectivo con mis amistades. Le tengo mucho aprecio a Giacomo en su calidad profesional. Nosotros no tenemos vínculos más allá del trabajo, pero la verdad es que no los tengo con casi nadie”, comentó el crítico culinario.