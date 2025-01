¿Quién es la chef venezolana que le robó el corazón a Giacomo Bocchio y cuántos años llevan juntos?

Giacomo Bocchio es un chef peruano que ha destacado en el ámbito nacional e internacional por su gran talento para la cocina y su amplia trayectoria durante todos estos años. Si bien al inicio sus padres no quisieron que el artista culinario se dedique a preparar platillos ni mucho menos estudie para especializarse en su pasión más grande, el joven luchó por sus sueños hasta demostrarles que tenía claro lo que quería hacer.

El empresario alcanzó la fama cuando participó del reality 'Maestros del sabor', programa auspiciado y organizado por Cusqueña. Sin embargo, no fue lo único, debido a que cautivó a todos los jurados y logró ganar el premio mayor. Desde ahí en adelante solo obtuvo reconocimientos que decantaron en su propio emprendimiento, volverse consultor e ingresar a la televisión como jurado de 'El gran chef: famosos'. ¿Quieres saber quién conquistó el estómago del chef más minucioso? A continuación, te daremos todos los detalles.

¿Giacomo Bocchio tiene una relación con Milett Figueroa?

La última eliminada de "El gran chef: famosos" fue la modelo Milett Figueroa, quien demostró tener mucho talento para la cocina y lo fue formando con los consejos de todos los jurados del programa. Los críticos del reality culinario le dedicaron unas palabras de despedida y los seguidores del formato no dudaron en relacionar a la actriz con el chef Giacomo Bocchio por la cercanía que denotaron. Ante este intento de 'shippearlos', el cocinero le puso fin a todas las especulaciones.

En ese sentido, el compañero de Nelly Rossinelli y Javier Masías explicó: "Tengo una novia que respeto, quiero y con quien hacemos un gran equipo juntos. (Respecto a) que me ‘shipeen’, la verdad, es un término que no conocía. Pero esos comentarios me tienen sin cuidado, me parecen graciosos". Hasta ese momento, no se había hablado de la relación que mantenía el dueño del restaurante Porcus.

¿Quién es la novia de Giacomo Bocchio?

La pareja de Giacomo Bocchio se llama Brenda Dávila Díaz y es oriunda de Venezuela. Llegó a nuestro país hace casi 10 años y desde que arribó se ha enfocado en laborar en diferentes restaurantes de la capital. De acuerdo las redes sociales de la artista culinaria, la pareja se conoció antes del 2016, cuando ambos trabajaban para Wallqa. Como sabemos, el jurado de "El gran chef: famosos" se desenvuelve como consultor.

Desde ese año en adelante, la joven, que nació el 9 de septiembre de 1995 y que está a puertas de cumplir 28 años, ha compartido fotos de ambos como enamorados. Se entiende que llevan, aproximadamente, algo más de siete años juntos. Además, la diferencia de edad entre ambos es de 10 años, ya que el integrante del reality culinario tiene 38 años.

¿A qué se dedica la novia de Giacomo Bocchio?

Como mencionamos líneas arriba, Brenda Dávila, la novia de Giacomo Bocchio, es una chef venezolana especialista en panadería y repostería. Es por eso que en pandemia abrió un negocio familiar junto con su madre y su hermana, llamado Mi punto fijo, que se encarga de hacer postres por pedido, todo funciona a delivery y no hay atención presencial en ningún lugar.

Al mismo tiempo, la artista culinaria ha laborado de la mano de su enamorado en su proyecto personal, Porcus, que es un restaurante especializado en las comidas a base de cerdo. De acuerdo a su perfil de Instagram, en el que acumula más de 6.000 seguidores, su mejor plato es la focaccia.

¿Qué animales caza Giacomo Bocchio?

El chef Giacomo Bocchio es un talentoso artista culinario oriundo de Tacna. Como el mismo jurado de "El gran chef famosos" lo dio a conocer en su presentación, no solo lleva orgullosamente a su ciudad a donde va, sino que es embajador de la marca Tacna. Ahí vivió toda su niñez y pasó sus mejores épocas en compañía de su familia. Dentro de sus costumbres ancestrales está la caza de animales como las liebres, que invadieron el desierto que colinda Chile.

De hecho, no lo practica para vender ni en grandes cantidades, sino de manera profesional que se enfoca en buscar tus alimentos para la comida del día. En el Instagram de su novia, Brenda Dávila Díaz, la cocinera venezolana contó que en agosto del 2021 viajó al departamento de su pareja para que le enseñe la practica ancestral que realiza. Así lo dejó demostrado en una publicación que decía: "Tacna 2021. Día 3. Hoy salimos a cazar y me gustó mucho esta experiencia".

¿Qué carrera alejada a la cocina estudió Giacomo Bocchio?

El jurado de "El gran chef famosos", Giacomo Bocchio, ha contado en más de una oportunidad que sus padres no estuvieron de acuerdo con que se dedique a ser cocinero, de manera profesional. Es por eso que en sus inicios tuvo que trabajar a escondidas de su familia, ya que no veían que sea una opción rentable para su retoño. Lo que no esperaron es que su pasión sea más fuerte que cualquier impedimento y, actualmente, es uno de los mejores de todo el Perú.

Dentro de su formación académica, el juez de Latina optó por estudiar una carrera relacionada al mundo culinario. De esa forma, encontró Administración Hotelera en la Universidad San Ignacio e Loyola (USIL) como su mejor opción. En ese sentido, afirmó: "Yo estudiaba Hotelería en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y mis padres no querían que sea cocinero. Entonces, estuve trabajando gratis durante un año y medio, mis papás se dieron cuenta de que no tenía fines de semana y me gastaba las propinas en el pasaje".

¿Qué dijo Giacomo Bocchio de la eliminación de Milett Figueroa?

Hace unos días, el diario La República conversó con el chef peruano Giacomo Bocchio para hablar acerca de la calificación que le da a los platos de sus participantes de "El gran chef famosos". En especial, para comentar la forma en cómo calificó a la concursante Milett Figueroa el día que fue eliminada de la competencia, ya que los usuarios creyeron que su salida fue injusta.

Para aclarar cualquier duda, el artista culinario afirmó: "Con Milett fui lo más amable posible. Si reviso las imágenes, en ningún momento he sido duro con ella. He sido duro con el problema y fui suave con ella". Sabe resaltar que la modelo días antes de su retiro del reality no quiso cocinar un platillo a base de carne de conejo.

¿Qué reality hizo conocido a Giacomo Bocchio y con qué plato ganó?

Muchos de los seguidores de "El gran chef famosos" han conocido a Giacomo Bocchio con el reality culinario; sin embargo, ese no fue el primer programa en el que participó. En el 2020, el cocinero peruano ingresó a "Maestros del sabor" como uno de los concursantes. El formato producido por Cuzqueña buscaba juntar a los mejores cocineros del Perú para encontrar la mejor sazón. El consultor no solo estuvo en el elenco de la primera temporada, sino que se llevó el primer lugar y el premio mayor.

La final del espacio hizo que los integrantes cocinen sus mejores platos. En el caso del juez de Latina, se enfocó en perfeccionar el platillo que se le enseñó uno de sus maestros más queridos, Jacques Benoit, llamado Chuletón charcutier. El mismo que tiene más de 300 años de antigüedad.

¿Qué dijo el ‘Cholo’ Mena sobre Giacomo Bocchio y Brenda Dávila?

Gabriel Humberto Mena Llanos, el ‘Cholo Mena, el youtuber especializado en comida, no dudó en dedicar halagos a Giacomo Bocchio y Brenda Dávila, por su trabajo en el restaurante La terraza de La Encalada, en 2o21. “Son las personas más apasionadas que conozco en este mundo de la gastronomía (…) Me encanta como crecen como cocineros y como pareja, son una gran dupla. Es difícil encontrar una buena dupla, pero cuando la o lo encuentran ahí es, siempre con los objetivos claros”, escribió en Instagram.

El Cholo Mena escribió sobre Giacomo Bocchio y Brenda Davila.





Giacomo Bocchio aplaude la evolución de Susan León

Giacomo Bocchio aseguró que le causó mucha sorpresa que los participantes de “El gran chef: famosos” no sepan hacer arroz. “Eso sí, me pareció una locura, que solamente sepan hacerlo en olla arrocera”, indicó. Además, el chef resaltó la evolución de Susan León, quien fue muy cuestionada por el platillo que presentó la primera vez.

“El primer día que llegó al programa presentó cualquier cosa. Fue un ceviche, pero parecía que lo había masticado antes de entregarnos. Estaba realmente horroroso y poco a poco Susan ha ido mutando totalmente. Es otra Susan la que está cocinando hoy en día, básicamente siento que se enfocó, siento que entendió que la cocina no es un juego. Uno se tiene que divertir en la cocina, pero no es un juego. Es una competencia y que lo que sea que aprenda de esta competencia le va a servir para siempre. Así que, si todos comemos, todos cocinamos”, dijo para La República.

Giacomo Bocchio resaltó el ceviche de Susan León en El gran chef: famosos





Giacomo Boccio rinde homenaje a su papá

El chef Giacomo Boccio compartió en Instagram, por el día del Padre, un videoclip de su progenitor, abogado Guido Marcelo Bocchio Carbajal, declamando el poema “Prince” dedicado a Tacna, de Federico Barreto Bustíos, ‘El poeta del cautiverio’.​

De igual forma, el jurado de “El gran chef famosos” destacó las virtudes de su padre, además de su logro deportivo como Campeón Nacional de Hexatlon 1974. “Eres un hombre bueno, educado, inteligente, amable con todos, sencillo y al mismo tiempo sofisticado. Tienes una fe profunda en Dios y vives como un soldado de Cristo. Gracias por tan buenos ejemplos y por tu amor incondicional”.