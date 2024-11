Nelly Rossinelli, reconocida jurado del popular programa ‘El gran chef famosos’, ha decidido hablar públicamente sobre las tensiones entre sus compañeros Javier Masías y Giacomo Bocchio. Aunque ambos chefs han declarado que su relación es estrictamente profesional y no de amistad, Rossinelli ha defendido firmemente su amistad con ambos.

Nelly Rossinelli defiende su amistad con Javier Masías y Giacomo Bocchio

Durante una reciente conferencia de prensa de la undécima temporada de ‘El gran chef famosos’, Nelly Rossinelli fue blanco de críticas en redes sociales. Un usuario le cuestionó su percepción de camaradería, sugiriendo que no entendía que una relación laboral no implica necesariamente una amistad. Rossinelli respondió con firmeza: "Los dos son mis amigos. ¿Qué hago? ¿Te miento? Con los dos hablo a diario por teléfono, nos contamos nuestras cosas, nos reímos. Así me digan fingida, así es".

Comentario de Nelly Rossinelli sobre conflicto entre Giacomo Bocchio y Javier Masías. Foto: Captura TikTok Ric La Torre

Esta declaración se produce en un contexto de tensiones entre Javier Masías y Giacomo Bocchio, exacerbadas tras la muerte del exdictador Alberto Fujimori. Este evento generó posturas opuestas entre el chef y el crítico culinario sobre cómo abordar públicamente el fallecimiento del exmandatario.

Javier Masías descarta ser amigo de Giacomo Bocchio

Al ser cuestionado sobre su relación con Giacomo Bocchio, Javier Masías dejó claro que entre ambos solo existe un respeto profesional. "Nosotros somos colegas de trabajo. Pasamos mucho tiempo juntos todos. Tengo pocos amigos de trabajo en mis más de 20 años de trayectoria, diría que solo tengo cuatro amigos en total de todos los trabajos que he tenido", aseguró para Infobae Perú.

El crítico, que es una de las figuras centrales de 'El gran chef famosos', añadió que valora a Bocchio por su calidad profesional, pero reiteró que no mantienen una relación más allá del ámbito laboral. "Le tengo mucho aprecio a Giacomo en su calidad profesional. Nosotros no tenemos vínculos más allá del trabajo, pero la verdad es que no los tengo con casi nadie", puntualizó Masías.

Por su parte, cuando Giacomo Bocchio fue consultado sobre su relación con Javier Masías, el chef tacneño volvió a asegurar que su compañero "se equivocó" con sus opiniones en redes sociales. "Somos compañeros de trabajo y miembros del jurado. Eso sí", indicó.