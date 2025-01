La despedida de Diana Sánchez de 'El gran chef: famosos' no solo dejó una gran huella en sus compañeros de competencia, sino también en los televidentes que siguieron cada uno de los momentos de la actriz en el reality culinario. Con una mezcla de emociones, Diana ocupó el cuarto lugar, generando una gran conmoción en el set y en la audiencia, quienes no esperaban que fuera ella quien abandonara la competencia.

Diana Sánchez "besa" a Giacomo Bocchio tras ser eliminada de 'El gran chef: famosos'

El momento de la eliminación de Diana Sánchez estuvo cargado de sentimientos, con declaraciones que resaltaron tanto su talento en la cocina como su carisma y humanidad. Giacomo Bocchio no pudo ocultar su emoción al despedirla. "Dianita, de verdad que he disfrutado mucho la temporada anterior en la que estuviste, la disfruté mucho. Pero esta has hecho el episodio que más me ha gustado de todas las temporadas en las que yo he estado", comentó el chef visiblemente afectado por la salida de la actriz.

Bocchio destacó las cualidades humanas de Diana, refiriéndose a ella como una "máquina para hacer reír a la gente" y resaltando su nobleza y cariño hacia los demás. “Eres una persona increíble, un ser humano con un corazón tan grande que la gente ha podido ver en sus casas", expresó. También mencionó que, aunque Diana fue una gran competidora, este día había sido difícil para ella, señalando que “te faltó creértela” en el último desafío.

Uno de los momentos más emotivos y sorprendentes ocurrió cuando Diana Sánchez fue acompañada por Giacomo Bocchio hacia la salida del programa. Mientras caminaban juntos, los demás participantes comenzaron a tararear la famosa ‘marcha nupcial’, generando un ambiente de diversión y ligereza en una despedida inesperada. Sin embargo, lo que más sorprendió a todos fue el gesto final de Diana, quien con su característico sentido del humor, le robó un beso a Giacomo en la mejilla antes de abandonar el set. El chef, aunque algo avergonzado por la sorpresa, no tardó en limpiarse la cara entre risas, reconociendo el tono juguetón de la despedida.

¿Cómo fue el encuentro entre Diana Sánchez y la novia de Giacomo Bocchio?

La presencia de Brenda Dávila, reconocida chef y pareja de Giacomo Bocchio, provocó una reacción inmediata en Diana Sánchez. Durante el episodio, Diana se mostró visiblemente incómoda y, en un momento tenso, lanzó la exclamación: “¡Quiero que realmente me lo digas en la cara!”. Esta frase, dirigida a Dávila, reveló un posible 'malentendido' que rápidamente se convirtió en el centro de atención de los demás participantes.