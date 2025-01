A pesar de toda la controversia que existió en su momento, Amy Gutiérrez fue clara al señalar que está del lado de Daniela Darcourt, después de que la salsera se peleara públicamente con Master Chris.

Recordemos que meses atrás existió una controversia entre Daniela Darcourt y el productor musical Master Chris, luego de la breve eliminación del videoclip de ‘Señor mentira’ de YouTube. La cantante denunció que su video fue retirado de la plataforma debido a una reclamación por derechos de autor, señalando a Master Chris como responsable.

Amy Gutiérrez sobre Daniela Darcourt

Amy Gutiérrez expresó su lealtad hacia Daniela Darcourt, asegurando que siempre la respaldará. Esta declaración surge después de que la vinculan con el productor Master Chris, señalando que no apoyó a la salsera en el conflicto. Ante ello, en una entrevista con el diario Trome, Gutiérrez dejó en claro su apoyo incondicional a Darcourt.

“Hablé con Daniela a la semana o dos que pasó todo esto. La vi tranquila. Hablamos un poquito porque sentí que, quizás, ha estado un poco molesta conmigo. Pero todo bien con ella, soy fan de Daniela y ella sabe perfectamente que, sea cual sea la situación, siempre tendrá mi apoyo”, mencionó la joven cantante.

En esa misma línea, Amy Gutiérrez negó tajantemente que haya apoyado a Master Chris en lugar de a Daniela Darcourt. “No lo apoyé. Tú sabes cómo, a veces, la prensa maneja las noticias”, finalizó al citado medio.

Master Chris responde a Daniela Darcourt y revela por qué eliminaron su vídeo.

La polémica de Daniela Darcourt y Master Chris

La controversia entre la cantante Daniela Darcourt y el productor Master Chris se desató cuando ella acusó que su videoclip había sido eliminado de internet, insinuando que él podría ser el responsable.

Fue así que el compositor puertorriqueño defendió su posición en redes sociales, enviando un fuerte mensaje y cuestionando la manera en que Daniela Darcourt abordó el asunto.

“No tengo ningún tipo de rencor hacia ti, Daniela. Dices que hace quince días te llegó la información, ¿por qué no me llamaste? Yo te hubiese ayudado, hubiésemos buscado cómo resolver esto sin tener que hacer este show mediático porque a mí estas cosas no me gustan”, señaló el productor en su Instagram.

Master Chris precisó que el conflicto no se origina directamente con la cantante peruana, sino con una distribuidora que ha solicitado los derechos de la canción desde el 25 de julio de 2024.

“Esta guerra de publicadores no es Master Chris versus Daniela. Mi guerra no es contigo y tu guerra, con la información correcta, no debería ser conmigo. Estamos buscando quién es la persona detrás de Adrev for Rights Holder, quien desde julio está diciendo que nuestra canción le pertenece. Esa es la verdadera disputa”, añadió sobre el tema.