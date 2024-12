Se sabe que Mario Irivarren y Onelia Molina mantienen una relación fuera de escándalos, pues incluso han evidenciado que su vínculo se mantiene más fuerte que nunca, consolidándose como una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo. Su compromiso y complicidad han captado la atención de sus seguidores, quienes celebran su amor y la conexión que han cultivado a lo largo del tiempo.

¿Cuál fue la broma que le hizo Onelia Molina?

En una reciente publicación en sus historias de Instagram, Onelia Molina dejó boquiabiertos a sus seguidores al realizar una divertida broma a su pareja, Mario Irivarren. La joven compartió una imagen en la que aparece besando una escultura de ‘Don Ramón’, icónico personaje de la serie ‘Chavo del 8’, y etiquetó a su novio, insinuando que el guerrero era, en realidad, el famoso personaje.

“Mario, qué lindo la pasamos juntos”, fue lo que escribió la modelo en sus redes sociales. Esta ocurrencia generó risas y comentarios entre sus fans, quienes disfrutaron de la ingeniosa forma de la influencer para jugar con su relación.

Fue así como Mario Irivarren no dudó en repostear la publicación para ‘reclamarle’ a su novia Onelia Molina por esta inesperada broma en sus redes sociales. “No hay respeto”, respondió de manera sarcástica.

La broma de Onelia Molina a Mario Irivarren. Foto: Instagram

¿Mario Irivarren tiene una enemistad con Alejandra Baigorria?

Por otro lado, hace meses existió una disputa entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren, lo que generó gran interés entre los seguidores del programa ‘Esto es guerra’. Aunque al principio se pensó que las constantes confrontaciones de la empresaria con Onelia Molina eran el origen de la tensión, el modelo aclaró en una entrevista para ‘Estás en todas’ que existen motivos más profundos que alimentan el conflicto entre ambos.

“No es que esté peleado o molesto con Alejandra (…) tengo mis motivos propios. Tengo un tema con Ale que algún día lo hablaremos y que no está relacionado directamente con Onelia. Han pasado cosas que no me gustaron y algún día lo conversaremos. No es que haya una enemistad”, fue lo que sentenció ante el programa.