El programa ‘Combate’ sigue siendo recordado por sus seguidores, quienes añoran las risas y momentos que ofreció. En el podcast ‘Com FM’, Marisol Crousillat, una de las productoras del programa, compartió detalles sobre la llegada de Austin Palao a la televisión y su trayectoria en el reality.



La historia de cómo los hermanos Palao se hicieron conocidos en el medio es fascinante, ya que en 2014, el programa lanzó un nuevo sketch llamado ‘Combate en tu barrio’, donde los Palao destacaron por su habilidad y carisma, lo que les abrió las puertas a la televisión.

¿Por qué Mario Irivarren fue reemplazado de ‘Combate’?



En 2015, Mario Irivarren sufrió una grave lesión en el tobillo que lo obligó a dejar la competencia. Durante su ausencia, Austin Palao fue elegido para ocupar su lugar. Irivarren comentó en el podcast que, debido a su lesión, se acordó que él y Palao competirían juntos, lo que marcó el inicio de la carrera de Austin en ‘Combate’.



“Yo me rompo el pie y no podía competir. Justo habían hecho ‘Combate en tu barrio’ y habían ganado los Palao, pero solo se quedaban dos y quedaba Austin en el aire. Es por eso que, como yo no podía competir, quedamos en que él y yo competíamos por uno”, señaló.

La llegada de Austin Palao a ‘Combate’ fue un hito importante en su carrera. Después de ganar ‘Combate en tu barrio’ junto a sus hermanos, fue presentado oficialmente en el reality. Su carisma y habilidades en las competencias lo convirtieron en un favorito del público, lo que le permitió consolidar su carrera en la televisión peruana.

¿Cuánto llegó a ganar Austin Palao?



Durante la entrevista, Mario Irivarren reveló que Austin Palao recibía un sueldo que era descontado de su propio salario.



“Yo sí le tengo que agradecer a ‘Combate’ que conmigo fueron bien legales, porque a mí me pagaron mi sueldo casi completo cuando me rompí el pie. ¿Te acuerdas que de mi sueldo descontaban 500 dólares para pagarle a Austin (Palao) durante todo el año que me reemplazó?”, explicó Irivarren. Este detalle muestra la transparencia y la buena relación que existía entre ambos en ese momento.

A pesar de que ‘Combate’ dejó de emitirse hace años, su legado perdura en la memoria de sus seguidores. Las anécdotas y momentos vividos en el programa continúan generando interés, y la revelación sobre el sueldo de Austin Palao es solo una de las muchas historias que han salido a la luz desde su finalización.

Hoy en día, Austin Palao sigue siendo una figura relevante en el mundo del entretenimiento. Su trabajo como influencer y modelo lo ha llevado a participar en eventos internacionales.