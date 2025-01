La empresaria Alejandra Baigorria está llena de alegría mientras planifica su boda con Said Palao, con quien lleva más de tres años de relación. Determinada a que todo salga perfecto, no está dejando ningún detalle al azar, incluso si eso implica excluir a ciertas personas de su gran día.

Durante su aparición en el programa ‘América Espectáculos: edición verano’, Alejandra reveló en vivo que ha decidido no invitar a Onelia Molina, novia de su amigo Mario Irivarren. La decisión, según la empresaria, responde a razones muy personales.

¿Por qué Alejandra Baigorria no invitará a Onelia Molina a su boda con Said Palao?

Alejandra Baigorria, de 36 años, no se hizo problemas de confesar en vivo en ‘América Espectáculos’ que no invitará a la modelo Onelia Molina a su boda, ya que no congenian desde que ambas participaron en ‘Esto es Guerra’. “Todo el mundo sabe, yo no congenio con ella. Ese sería como el único dilema, sería un Mario con pareja o Mario solo. (¿Creo que él no iría?) No, definitivamente no iría, pero uno cumple con invitarlo”, aseguró la empresaria, ratificándose en que no invitará a Molina, pero sí a su novio, Mario Irivarren.

Sin embargo, la exnovia de Mario Hart continuó refiriéndose a Onelia Molina y señaló que la modelo no le transmite buenas energías, razón por la cual no desea su presencia en un momento tan especial como su boda. “Va a ir con una energía que de repente no te va a desear lo mejor o que no sé, es complicado”, explicó.

Por otro lado, reconoció que existe la posibilidad de que Mario Irivarren ignore su decisión e intente llevar a Molina al evento. Sobre esto, la ‘Reina de Gamarra’ fue clara: “Sí, creo que me molestaría, pero confío en que Mario lo entenderá. Voy a dejar todo bien especificado en las invitaciones, incluso si es con o sin pareja", contó Alejandra.

¿Cuándo se casa Alejandra Baigorria y Said Palao?

Alejandra Baigorria mantiene el misterio sobre la fecha exacta de su boda, pero aseguró que los preparativos marchan a toda velocidad. La influencer destacó su confianza en los emprendedores que ha elegido para garantizar que cada detalle de su gran día sea simplemente perfecto.

“(¿Es primer semestre del año?) Ya es tarde... pero mis emprendedores no me van a decepcionar”, comentó Alejandra Baigorria, dejando entrever su emoción por los avances de su boda. Además, la empresaria reveló que lucirá dos espectaculares vestidos: uno estilo princesa para la ceremonia religiosa, desbordante de elegancia, y otro con un diseño sexy, corte sirena y transparencias, pensado para deslumbrar en la fiesta.