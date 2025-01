El reconocido futbolista peruano Christian Cueva sorprendió a sus seguidores al anunciar que realizaría transmisiones en vivo de manera constante en su cuenta oficial de TikTok. Durante su primera emisión, invitó a su pareja, la cantante Pamela Franco, a unirse a la interacción, pero lo que parecía ser una transmisión relajada terminó en un momento inesperado cuando ella le llamó la atención en directo.

La transmisión comenzó con un ambiente alegre y lleno de espontaneidad. Cueva, conocido por su carisma tanto dentro como fuera del campo, no dudó en mostrar su entusiasmo al saludar a Pamela Franco, quien se conectó poco después. Sin embargo, la conversación tomó un giro cómico cuando la intérprete de 'Dile la verdad' le hizo un comentario que dejó a sus seguidores comentando por horas en las redes sociales. Ante esto, el futbolista de Cienciano le mandó una firme respuesta: "No me dejes mal delante de la gente".

¿Qué pasó entre Christian Cueva y Pamela Franco en TikTok?

El divertido intercambio tuvo lugar a los pocos minutos de iniciada la transmisión. Christian Cueva no escatimó en elogios hacia Pamela Franco, incluso recomendando a su audiencia escuchar su conocido tema 'Mix Ángeles Negros'. Con entusiasmo, el futbolista comentó: "Le estoy diciendo a la gente que escuchen 'Mix Ángeles Negros' de la bomba sexy de la cumbia", refiriéndose cariñosamente a su pareja.

Sin embargo, Pamela Franco no tardó en responder de forma contundente: "¿Por qué pides que escuchen 'Mix Ángeles Negros' mío, si tú no la escuchas? Pones otra cosa". Este comentario generó risas entre los espectadores y obligó a Christian Cueva a defenderse. "Yo siempre la he escuchado, mi amor. No me dejes mal delante de la gente", expresó entre risas, mientras le pedía al chófer que reprodujera la canción en el momento.

En otro momento de la entrevista, para demostrar que todo había sido un pequeño incidente en su transmisión, ambos cantaron algunos temas que los interpreta Pamela Franco. Cueva, visiblemente enamorado, llamaba cariñosamente "mi amor" a la cantante peruana de cumbia, lo cual desató una ola de comentarios en redes, en los cuales, los usuarios mostraban su total respaldo a la nueva historia de amor del popular 'Aladino'.